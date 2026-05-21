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Der Fonds, der Aktienanalyse neu denkt



21.05.2026 / 10:00 CET/CEST

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Hamburg, 21. May 2026 Der Fonds, der Aktienanalyse neu denkt Aramea Asset Management startet gemeinsam mit Prof. Dr. Jan Viebig eine Benchmark-unabhängige Aktienstrategie der nächsten Generation. Die klassische Aktienanalyse steht vor einem technologischen Umbruch. ARAMEA ASSET MANAGEMENT nutzt diesen Wandel und legt gemeinsam mit Hansainvest einen neuen Investmentfonds auf, der fundamentale Unternehmensanalyse mit datenbasierten Modellen und künstlicher Intelligenz verbindet. Advisor des Fonds wird die JVInvest Partners GmbH, eine von Prof. Jan Viebig gegründete Investmentboutique. Viebig gilt als einer der profiliertesten Kapitalmarktexperten im deutschsprachigen Raum. Der neue Fonds verfolgt einen klar aktiven, Benchmark-unabhängigen Ansatz. Ziel ist es, internationale Aktienchancen systematisch zu identifizieren, Risiken konsequent zu steuern und Marktineffizienzen gezielt auszunutzen. Dabei verbindet die Strategie langjährige Kapitalmarkterfahrung mit modernen KI-gestützten Analyseverfahren. Prof. Dr. Jan Viebig war zuletzt Global Co-Chief Investment Officer der ODDO BHF Gruppe und zählt seit Jahren zu den bekanntesten Kapitalmarktstrategen Deutschlands. Künftig wird er seine Expertise als Advisor in die Weiterentwicklung des Investmentprozesses einbringen. "Viele Anleger suchen heute mehr als klassische Benchmark-Produkte. Sie erwarten einen klaren Investmentprozess, aktives Risikomanagement und innovative Ansätze mit echtem Mehrwert. Genau dafür steht dieser Fonds", erklärt Markus Barth, Vorstandsvorsitzender von Aramea Asset Management. Prof. Dr. Jan Viebig ergänzt: "Die Verbindung aus fundamentaler Unternehmensanalyse, diszipliniertem Risikomanagement und moderner Datenanalyse eröffnet neue Möglichkeiten für aktives Aktienmanagement. Gemeinsam mit Aramea Asset Management wollen wir daraus eine eigenständige und zukunftsorientierte Fondsstrategie entwickeln." Die neue Fondsstrategie führt klassische Kapitalmarktexpertise und technologische Innovation konsequent zusammen - nicht das erste Mal für Aramea Asset Management. Kontakt: Aramea Asset Management AG - www.aramea-ag.de

Ronny Wagner

Leiter Marketing & Public Relations

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Telefon +49 40 866 488-101

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Über die Aramea Asset Management AG Die Aramea Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 35-köpfige Aramea-Team verantwortet ca. 4,5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Prof. Dr. Isabel Welpe, Dr. Bernd-Christian Balz, Harald Spiegel, Frank Diegel und Dr. Jörg Stotz. Aramea Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil.



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