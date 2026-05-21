Die Aktie von ServiceNow wurde seit ihrem Hoch Mitte 2025 bei rund 186 € massiv abgestraft. Inzwischen summiert sich der Kursverlust auf etwa -53 %. Am Donnerstag verliert die Aktie leicht und notiert aktuell bei rund 88 €. Stellt das aktuelle Niveau nun wieder eine attraktive Einstiegschance dar? KI sorgt für Verunsicherung im Softwaresektor Viele Softwareunternehmen standen zuletzt unter erheblichem Kursdruck. Auch große Technologiewerte wie SAP ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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