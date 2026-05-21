Die Intuit-Aktie kracht am Donnerstagmorgen um -13% in die Tiefe und setzt damit ihre katastrophale Perfomance der letzten Monate fort. Inzwischen notiert der Software-Konzern auf dem tiefsten Stand seit fünf Jahren. Zeit, ein Schnäppchen zu machen oder besser die Finger von dieser Aktie zu lassen? Solide Zahlen Der drastische Kurseinbruch der Intuit-Aktie erschließt sich auf den ersten Blick nicht, denn der Anbieter von Steuer und Finanz-Software ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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