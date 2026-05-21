Meta steckt aktuell mitten im größten Umbau der Unternehmensgeschichte. Milliarden fließen in KI, Rechenzentren, eigene Chips und Smart Glasses. Gleichzeitig will CEO Mark Zuckerberg Meta langfristig zu einem der führenden KI-Konzerne weltweit machen. Meta baut die KI-Strategie massiv aus Meta Platforms investiert derzeit aggressiv in künstliche Intelligenz. Für 2026 plant der Konzern Investitionen von bis zu 145 Milliarden US$ in Rechenzentren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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