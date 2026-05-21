Das Internet werde bald nicht nicht mehr den Menschen gehören, sondern den Maschinen, sagt die bekannte Zukunftsforscherin Amy Webb. Warum KI-Agenten zur zentralen Infrastruktur werden - und weshalb daraus keine Superintelligenz, sondern etwas deutlich Interessanteres entstehen könnte. Amy Webb ist eine der renommiertesten Zukunftsforscherinnen der Welt. Die Gründerin des Future Today Institute und Professorin an der New York University ist Expertin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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