© Foto: DroneShieldEigentlich ein Warnsignal: BlackRock ist bei DroneShield unter die Meldeschwelle gefallen. Doch Anleger feiern die Aktie plötzlich wieder.BlackRock ist bei DroneShield unter die Meldeschwelle gefallen - und die Aktie steigt trotzdem. Genau dieser scheinbare Widerspruch zeigt derzeit, wie spekulativ die Stimmung rund um den australischen Drohnenabwehr-Spezialisten geworden ist. Nachdem BlackRock seinen Anteil auf unter fünf Prozent reduziert hatte, legte die Aktie am Donnerstag um mehr als sechs Prozent zu. Viele Anleger sehen die heftige Korrektur der vergangenen Wochen offenbar zunehmend als Einstiegschance. Dabei stand der Titel zuletzt massiv unter Druck. Auf Sicht von 30 Tagen verlor …Den vollständigen Artikel lesen
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