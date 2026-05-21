Das Landgericht Karlsruhe hat in einem Urteil die rechtlichen Risiken provisionsgestützter Gutachtervermittlung erneut ins Blickfeld gerückt. Die Wettbewerbszentrale sieht darin den Beleg: Finanzielle Anreize für Kfz-Werkstätten bei Sachverständigenaufträgen bleiben problematisch. Provisionen für die Vermittlung von Kfz-Sachverständigengutachten bleiben ein rechtlich heikles Thema und haben Relevanz für Versicherte und Versicherungsmakler, die Kunden im Schadenfall begleiten. Denn die Frage, wer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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