Unterföhring (ots) -- HD+ Free ist mit der HD+ TV-App verfügbar und bleibt dauerhaft kostenlos - für über 15 Millionen SAT-Haushalte mit kompatiblem Smart-TV- Alle Infos zur Installation der App gibt es unter www.hd-plus.de/freeWer über ASTRA Satellit fernsieht, bekommt mehr - ohne Aufpreis, bzw. für exakt 0,- EUR. Denn ab sofort startet HD+ Free in der HD+ TV-App. HD+ Free steht allen SAT-Haushalten mit kompatiblem Smart-TV dauerhaft kostenlos zur Verfügung: Damit sehen Satelliten-TV-Haushalte nicht nur eine große Sendervielfalt, sondern erhalten nahtlosen Zugriff auf über 80.000 Mediatheken-Inhalte vieler TV-Sender und können komfortable Funktionen wie Pause und Neustart bei vielen Sendern sowie einen intuitiven EPG nutzen.Satellitenfernsehen mit neuer UsabilityHD+ Free verbindet, was bisher getrennt war: Die Sendervielfalt und Reichweite des Satelliten mit hybriden Funktionen und einem umfassenden Angebot an Abruf-Inhalten, die viele Nutzer aus dem Internet oder von Streaming-Apps kennen. Wer HD+ Free nutzt, wechselt nicht mehr zwischen Apps hin und her, um beispielsweise Mediatheken zu durchsuchen oder eine laufende Sendung von vorne zu starten. Vielmehr ist alles nahtlos an einem Ort verfügbar. So geht Fernsehen!Die HD+ TV-App mit dem kostenlosen Einstieg HD+ Free ist in vielen UHD-TV-Geräten namhafter TV-Hersteller bereits integriert. Die einmalige Aktivierung dauert wenige Minuten - danach steht die HD+ TV-App mit HD+ Free dauerhaft und kostenlos auf dem Fernseher zur Verfügung.Interessenten finden auf der Website www.hd-plus.de/free alle Informationen, beispielsweise eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Aktivierung auf diversen Fernsehgeräten je nach Hersteller.HD+ Free starten und sechs Monate HD+ Classic gratis dazu: private Sender in HD und UHD testenHD+ gibt es mit dem Startschuss von HD+ Free komplett kostenlos. Wer darüber hinaus mehr Sender und zusätzliche Funktionen nutzen möchte, kann HD+ Classic hinzubuchen. Zum Launch von HD+ Free schenkt HD+ allen, die die HD+ TV-App erstmals aktivieren, sechs Monate HD+ Classic gratis dazu: In dieser Zeit erhalten Zuschauer zu den frei empfangbaren Sendern und den Funktionen zusätzlich 25 private Sender in HD, drei UHD-Sender, erweiterte Funktionen sowie Zugriff auf insgesamt über 120.000 Mediatheken-Inhalte. Ohne Eingabe von Zahlungsdaten, ohne Abo-Falle."Wir bündeln die Vorteile von Satellitenfernsehen und die Möglichkeiten einer digitalen TV-Plattform ganz bewusst in einer App, deren Nutzung für alle dauerhaft kostenlos ist. 'HD+ Free' ist unser Angebot an alle, die ihr Fernsehen einfach, komfortabel und ohne monatliche Kosten genießen möchten - mit der vollen Freiheit, später mehr zu entdecken, wenn sie möchten", sagt Christoph Mühleib, Geschäftsführer HD PLUS GmbH.Wer neben dem Basisangebot der App zusätzliche Angebote und Services nutzen möchte, kann diese einfach dazubuchen.- HD+ Classic (6,99 EUR/Monat): zusätzlich private Sender in HD, drei UHD-Sender, erweiterte Funktionen sowie Zugriff auf insgesamt über 120.000 Mediatheken-Inhalte.- HD+ Premium (9,99 EUR/Monat) bietet zwei zusätzliche IP-Streams für die Nutzung auf weiteren Geräten (u. a. Smartphones, Tablets, TV-Sticks). Dieser Service ist darüber hinaus im Urlaub im EU-Ausland verfügbar. HD+ Premium löst die bisherigen Produkte HD+ mit HD+ MultiScreen und HD+ Stream ab.Über HD PLUSHD+ bietet über Satellit und IP Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland den Zugang zu hochauflösendem Fernsehen und zahlreichen Services für mehr TV-Komfort. 2009 gestartet als Angebot für Satelliten-Haushalte, ist HD+ seit 2021 auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP und seit 2024 mit dem HD+ IP TV-Stick ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Auf neuen Geräten führender Marken wie Samsung, LG, Panasonic, Philips, Hisense, Sony, Vestel und Loewe ist die HD+ TV-App direkt integriert. Sie ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Neustart und Pause bereits laufender Sendungen sowie eine bequeme Mediathekensuche. Aktuell sind mit HD+ über Satellit mehr als 90 Sender in brillanter HD-Qualität zu sehen: 25 der größten Privatsender, drei UHD-Kanäle inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie die frei empfangbaren HD-Sender. Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES.Pressekontakt:Für Rückfragen von Journalistinnen und Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHfrank.lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81351/6279117