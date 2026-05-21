Der europäische Bau- und Technologiekonzern STRABAG SE startet mit Rückenwind in das Geschäftsjahr 2026. Trotz schwieriger Wetterbedingungen in Teilen Europas konnte der Konzern sowohl die Bauleistung steigern als auch den Auftragsbestand massiv ausbauen. Besonders bemerkenswert: Großaufträge in Milliardenhöhe und eine weiterhin optimistische Prognose sorgen dafür, dass die Aktie für Anleger erneut in den Fokus rückt. Milliarden-Aufträge treiben STRABAG auf Rekordkurs Während viele Bauunternehmen weiterhin mit einem schwachen Marktumfeld kämpfen, zeigt sich STRABAG erstaunlich robust. Der Auftragsbestand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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