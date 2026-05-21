Koblenz (ots) -Mit einem erfolgreichen Premierenwochenende ist die neue deutsche TGP-Meisterschaft beim Young TGP Hockenheimring offiziell gestartet. Tausende Besucher erlebten am Hockenheimring zwei Tage voller packender Truck-Racing-Action, Festival-Atmosphäre und starker Industriepräsenz. Die rund 1.000 PS starken Race Trucks sorgten dabei für spektakulären Motorsport und intensive Rad-an-Rad-Duelle auf der Strecke.Die neue international offene TGP-Meisterschaft knüpft dabei an den Int. SHELL ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring an - mit jährlich rund 130.000 Besuchern eines der größten Motorsportevents Deutschlands, das in diesem Jahr sein 40. Jubiläum feiert. Mit zusätzlichen Stationen am Hockenheimring und Lausitzring soll die Faszination des Truck Racings über das Nürburgring-Wochenende hinaus sichtbar werden - mit neuen Formaten, jüngeren Zielgruppen und einer stärkeren Verbindung zur Nutzfahrzeugbranche.Der erfolgreiche Start machte deutlich, wohin sich Truck Racing in Deutschland künftig entwickeln soll: mit modernen Eventformaten, Festival-Charakter, enger Fan-Nähe und einer starken Verbindung aus Motorsport und Nutzfahrzeugbranche.Truck Racing als Plattform für neue ZielgruppenDie Meisterschaft zeigt, welche emotionale Kraft im Nutzfahrzeugsektor steckt. In einer Branche, die zwischen Fahrermangel, Nachwuchsgewinnung und Transformationsdruck steht, schafft Truck Racing eine sichtbare Bühne für Technik, Berufsbilder und die Menschen hinter Transport und Logistik."Der Auftakt am Hockenheimring hat gezeigt, dass Truck Racing auch abseits des Nürburgrings enormes Potenzial besitzt", erklärt Janine Meyer von der ETRA Promotion. "Trotz der starken Konkurrenz durch das parallel stattfindende ADAC Ravenol 24h am Nürburgring ist es gelungen, viele Zuschauer, neue Fans und junge Besuchergruppen für den Sport zu begeistern. Genau diesen Weg wollen wir mit der neuen TGP-Meisterschaft weitergehen - Motorsport emotionaler, moderner und für neue Zielgruppen erlebbar zu machen."Sascha Lenz dominiert PremierenwochenendeSportlich stand das Wochenende ganz im Zeichen von Sascha Lenz. Der Pilot von SL Trucksport 30 aus Rheinland-Pfalz gewann alle vier Rennen und setzte damit das erste große Ausrufezeichen im Kampf um den Titel des ersten Deutschen TGP-Meisters. Bereits im Qualifying unterstrich Lenz seine starke Form und blieb auch in den Rennen über das gesamte Wochenende hinweg dominant.Neben Lenz überzeugte insbesondere Steffen Faas aus Baden-Württemberg mit konstant schnellen Leistungen, einem Sieg in seiner Wertungsklasse und mehreren Podiumsplatzierungen. Auch Stefan Kursch aus Rheinland-Pfalz etablierte sich dauerhaft in der Spitzengruppe und unterstrich die hohe Leistungsdichte innerhalb des Feldes. Christian Ruppert aus Bayern zeigte vor allem in den ersten Rennen ein konkurrenzfähiges Tempo und mischte mehrfach in intensiven Positionskämpfen mit.Für besondere Aufmerksamkeit sorgte zudem der Rheinlandpfälzer Dirk Behnke aus Birkenfeld mit seinem Mercedes-Race-Truck. Durch das bei den Zuschauern sehr beliebte Reverse-Grid-Format startete Behnke im vierten Lauf aus der ersten Reihe und lieferte sich in den Anfangsphasen packende Duelle mit den Spitzenfahrern.Gemeinsam mit internationalen Piloten wie John Newell aus England oder den Niederländern Robin Kruithof und Erwin Kleinnagelvoort boten die Fahrer den Zuschauern über das gesamte Wochenende hinweg hochklassigen Truck-Racing-Sport mit zahlreichen Rad-an-Rad-Duellen.Vielfältiges Rahmenprogramm und starke IndustriepräsenzAuch die Rahmenrennserien sorgten für abwechslungsreiche Motorsport-Action auf dem Hockenheimring. Mit den Fast Seventies, der 1300 ETC sowie der NATC Sprint-Serie erlebten die Fans ein vielseitiges Feld unterschiedlichster Rennfahrzeuge.Parallel zum Renngeschehen präsentierten sich mit Renault Trucks, Daimler Truck oder Dachser starke Industriepartner im Fahrerlager. Besucher erhielten Einblicke in moderne Nutzfahrzeuge, Ausbildungsangebote sowie Karrierewege innerhalb der Transport- und Logistikbranche.Zuspruch erhielt zudem das angebotene Trucker Camp direkt im Fahrerlager. Einige Showtrucks und Lkw-Fahrer nutzten die Möglichkeit, mit ihren Fahrzeugen unmittelbar im Herzen des Events zu übernachten und das Rennwochenende hautnah mitzuerleben.Elektro-Festival-Atmosphäre am SamstagabendAuch abseits der Rennstrecke setzte das Young TGP neue Akzente. Am Samstagabend verwandelte sich der Hockenheimring mit elektronischer Musik und Festival-Atmosphäre in eine moderne Eventplattform für neue Zielgruppen. Acts wie Ely Oaks, Chany Dakota und D.MAND zeigten eindrucksvoll, wie Motorsport und Entertainment künftig noch stärker miteinander verbunden werden können.Die nächste Station der neuen Deutschen TGP-Meisterschaft folgt vom 19. bis 21. Juni auf dem Lausitzring im Rahmen der DTM. Für zusätzliche Aufmerksamkeit dürfte dabei auch Lokalmatador René Reinert aus Cottbus sorgen, der bereits seine Nennung für das Rennwochenende abgegeben hat.Das Saisonfinale findet anschließend beim 40-jährigen Jubiläum des Int. SHELL ADAC Truck-Grand-Prix Mitte Juli auf dem Nürburgring statt.Punktestand: Deutsche TGP-Meisterschaft1. Sascha Lenz (GER) 80 Punkte2. John Newell (GBR) 57 Punkte3. Steffen Faas (GER) 51 Punkte4. Stefan Kursch (GER) 26 Punkte5. Robbin Kruithof (NED) 17 Punkte6. Jos Scholten (NED) 16 Punkte7. Christian Ruppert (GER) 16 Punkte8. Erwin Kleinnagelvoort (NED) 16 Punkte9. Willem Breedijk (NED) 15 Punkte10. Frans Smit (NED) 13 Punkte11. Dirk Behnke (GER) 8 Punkte//Pressekontakt:ETRA Promotion GmbHBarbara ProskeE mail: media@etra-promotion.comWebsite: www.tgp-meisterschaft.deOriginal-Content von: ETRA Promotion GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182602/6279134