Mainz (ots) -Wenn uns die Liebe erwischt, sind wir nahezu machtlos. Was im Körper und im Gehirn passiert, wenn sich ein Mensch verliebt, und wie Liebe bleibt - das will Psychologe Leon Windscheid in der zweiteiligen "Terra X"-Dokumentation "Liebe" herausfinden. Beide Folgen sind ab Mittwoch, 27. Mai 2026, zehn Jahre lang im ZDF-Streaming-Portal verfügbar und an den Sonntagen 31. Mai und 7. Juni 2026 um 19.30 Uhr im ZDF zu sehen.Wie die Liebe kommt ...Warum verknallt sich der Mensch Hals über Kopf, und warum ist er diesem Zustand so willenlos ausgeliefert? Was passiert beim Verlieben in Gehirn und Körper? In der ersten Folge "Terra X: Liebe - wie sie kommt" bekommt Leon Windscheid Antworten auf die drängendsten Fragen von Liebesexpertinnen und -experten rund um den Globus - von Tokyo, Rom, Pompeji, London bis Zürich und Berlin. Zusammen mit einem Neurowissenschaftler blickt er in ein verliebtes Gehirn, in Tokyo entdeckt er neue Formen der Liebe wie sogenannte Rental Boyfriends, und in Rom offenbaren die Liebesratgeber des antiken Dichters Ovid, wie das Phänomen des Verliebens auch schon vor 2000 Jahren den Menschen umtrieb. Am Sonntag, 31. Mai 2026, 19.30 Uhr im ZDF.... und wie sie bleibtWie die Liebe dauerhaft gelingen kann, zeigt die zweite "Terra X"-Folge, zu sehen im ZDF am Sonntag, 7. Juni 2026, 19.30 Uhr: Was ist das Geheimnis langjähriger Paare? Ist Fremdgehen evolutionär bedingt - oder nur eine Ausrede? Immer mehr junge Menschen glauben an die ewige Liebe - doch was passiert, wenn sie ausbleibt oder endet? In der "Terra X"-Folge "Liebe - Wie sie bleibt" untersucht Leon Windscheid, welche neurobiologischen und psychologischen Prozesse die Liebe auslöst und Paare zusammenbleiben lässt. Außerdem will er herausfinden, warum arrangierte Ehen in Deutschland wieder salonfähig werden und welche Rolle Selbstliebe beim Finden und Erhalten von Beziehungen spielt. "Wir denken oft, Liebe müsse außergewöhnlich sein", sagt Philosoph Alain de Botton, "doch wahre Liebe findet im Alltag statt."KontaktBei Fragen zum "Terra X" im ZDF erreichen Sie Marion Leibrecht telefonisch unter 06131 - 70-16478 oder per E-Mail unter leibrecht.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Hier finden Sie die Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terra-x-liebe-zweiteilige-dokumentation-mit-leon-windscheid) zur Sendung, frei verfügbare Ausschnitte aus den Filmen und Expertenzitate sowie für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten beide Filme als Preview.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6279160