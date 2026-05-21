DAX Prognose für Donnerstag, 21.05.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.273 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte, wie am Vortag auch, bereits vorbörslich das Tagestief. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde diese Marke erneut angelaufen, aber nicht ganz erreicht. Es ging bis zum Mittag über die 24.800 Punkte. Der DAX konnte sich über dieser Marke etablieren, setzte am Nachmittag seine Aufwärtsbewegung weiter fort. Kurz vor Xetra Schluss wurde das Tageshoch formatiert, die Gewinne nachfolgend zum Teil wieder abgegeben. Nachbörslich legten die Notierungen wieder moderat zu. Der DAX ging bei 24.771 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

Der DAX aktuell bleibt kurzfristig bullish, solange der Index die Unterstützung bei 24.679 Punkten verteidigen kann.

Oberhalb von 24.930 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Angriff auf die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten.

Das positive Chartbild im 1h- und 4h-Chart wird durch stabile gleitende Durchschnitte sowie einen weiterhin optimistischen Fear-&-Greed-Index unterstützt.

Der DAX ist gestern bei 24.273 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und konnte im Tagesverlauf deutlich zulegen. Bereits vorbörslich wurde das Tagestief markiert, ehe der deutsche Leitindex nach Xetra-Eröffnung eine dynamische Aufwärtsbewegung startete. Zwischenzeitlich stieg der DAX über die Marke von 24.800 Punkten und etablierte sich darüber.

Am Nachmittag setzte sich die Rallye fort. Das Tageshoch wurde kurz vor Xetra-Schluss bei 24.882 Punkten markiert. Ein Teil der Gewinne wurde anschließend wieder abgegeben, ehe der DAX den Handel bei 24.771 Punkten beendete.

DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Per Xetra-Schluss notierten am Mittwoch 32 Aktien im Plus, lediglich 8 Werte schlossen schwächer.

Top-Gewinner im DAX

MTU +5,63 %

Deutsche Bank +4,98 %

Infineon +4,89 %

Schwächste DAX-Werte

BASF -2,17 %

Brenntag -1,46 %

SAP -0,85 %...

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