Linz (www.anleihencheck.de) - Die Auswirkungen des Iran-Krieges machen sich mittlerweile deutlich in den deutschen Erzeugerpreisen bemerkbar, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Diese würden im April mit einem Anstieg von 1,7% im Vergleich zum Vorjahresmonat die höchste Steigerung seit drei Jahren verzeichen. Während die Kosten für Heizöl und Strom etwas gefallen seien, würden den Produzenten vor allem die Mineralölpreise (+35,5%) sowie Heizölpreise zu schaffen machen (+ 57,6%). Folglich würden sich die hohen Energiepreise auch in Vorleistungsgütern wie Metall und Holz niederschlagen. Für die EZB dürfte die Entwicklung der Teuerung in Europas größter Volkswirtschaft eine maßgebliche Rolle bei ihrer nächsten Sitzung am 11. Juni spielen. Eine Erhöhung dürfte immer wahrscheinlicher werden... (21.05.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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