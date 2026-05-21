Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Energiepreise auf erhöhten Niveaus halten die Inflationssorgen am Leben und ebenso die Erwartungen steigender Zinsen, so die Analysten der Helaba.Klare Hinweise würden die Zentralbanker aber weiterhin vermeiden. Einige würden zwar die Gefahren für die Teuerung betonen und die konjunkturellen Perspektiven als solide darstellen. Andere würden sich vorsichtiger zeigen und nur mit vorübergehend hohen Inflationsraten rechnen. Eine Vorfestlegung würden die meisten Geldpolitiker vermeiden, dies- und jenseits des Atlantiks. Bei der Fed komme hinzu, dass der Wechsel an der Spitze des FOMC in diesen Tagen vollzogen werde und der neue Fed-Chef sich zudem unter dem Druck des Weißen Hauses in Richtung einer eher lockeren Geldpolitik sehen dürfte. Bisher habe sich der designierte neue Fed-Chef Warsh noch nicht zur aktuellen Lage geäußert, was die Spannung im Hinblick auf den Sitzungstermin im kommenden Monat erhöhe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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