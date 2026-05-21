Die Nio-Marke Onvo hat in China ihr drittes Modell auf den Markt gebracht: Der Onvo L80 ist ein großer Elektro-SUV, der dem L90 ähnelt, aber nur zwei statt drei Sitzreihen bietet. Das knapp 5,15 Meter lange und luxuriös ausgestattete Fahrzeug ist mit einer 85 kWh fassenden Batterie ausgestattet und erreicht je nach Konfiguration eine CLTC-Reichweite von bis zu 605 km. Wenige Wochen nach der Enthüllung auf der Auto China in Peking und dem Vorverkaufsstart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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