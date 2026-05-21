Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab und bestätigt sein Kursziel von EUR 12,00.
Zusammenfassung:
PNE veröffentlichte starke Zahlen für das 1. Quartal 2026, gestützt sowohl auf gestiegene Projektverkäufe als auch auf eine sehr gute Entwicklung im Segment Stromerzeugung. Das EBITDA hat sich im Jahresvergleich von €3,6 Mio. auf €16,6 Mio. mehr als vervierfacht; das um Sondereffekte bereinigte EBITDA belief sich sogar auf €17,9 Mio. PNE hat ihre Projektpipeline weiter optimiert und sich aus dem Geschäftsbereich der Offshore-Windparkentwicklung zurückgezogen. Durch den Verkauf des Windparks Bokel (25 MW) verringerte sich die Kapazität des eigenen Kraftwerksportfolios auf 466 MW. Das Management bekräftigte die 2026 AEBITDA-Guidance-Spanne von €110 Mio. bis €140 Mio. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein unverändertes Kursziel von €12. Wir stufen unser Rating von Kaufen auf Hinzufügen herab, da das Kurspotenzial nunmehr unter unserer Schwelle von 25% liegt.
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here: PNE3_GR-2026-05-21_EN
Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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