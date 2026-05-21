Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH



21.05.2026 / 10:46 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG Company Name: PNE AG ISIN: DE000A0JBPG2 Reason for the research: Update Recommendation: Hinzufügen from: 21.05.2026 Target price: 12,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 02.02.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab und bestätigt sein Kursziel von EUR 12,00.



Zusammenfassung:

PNE veröffentlichte starke Zahlen für das 1. Quartal 2026, gestützt sowohl auf gestiegene Projektverkäufe als auch auf eine sehr gute Entwicklung im Segment Stromerzeugung. Das EBITDA hat sich im Jahresvergleich von €3,6 Mio. auf €16,6 Mio. mehr als vervierfacht; das um Sondereffekte bereinigte EBITDA belief sich sogar auf €17,9 Mio. PNE hat ihre Projektpipeline weiter optimiert und sich aus dem Geschäftsbereich der Offshore-Windparkentwicklung zurückgezogen. Durch den Verkauf des Windparks Bokel (25 MW) verringerte sich die Kapazität des eigenen Kraftwerksportfolios auf 466 MW. Das Management bekräftigte die 2026 AEBITDA-Guidance-Spanne von €110 Mio. bis €140 Mio. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein unverändertes Kursziel von €12. Wir stufen unser Rating von Kaufen auf Hinzufügen herab, da das Kurspotenzial nunmehr unter unserer Schwelle von 25% liegt.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



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First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

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E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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