Gais, Schweiz (ots) -Immer mehr Menschen nutzen KI-Tools wie ChatGPT, um über Probleme zu sprechen, Stress zu verarbeiten oder sich Rat zu holen. Der Zugang ist einfach, anonym und jederzeit verfügbar - ein Angebot, das gerade in Zeiten knapper Therapieplätze attraktiv wirkt. Doch genau hier beginnt die Diskussion: Kann künstliche Intelligenz echte therapeutische Unterstützung ersetzen?KI kann zuhören, aber sie trägt keine Verantwortung für das, was sie auslöst. Genau das macht sie im sensiblen Bereich psychischer Gesundheit so kritisch. Hier erfahren Sie, wo die Chancen von KI im mentalen Bereich liegen und warum sie eine echte Therapie nicht ersetzen, sondern höchstens ergänzen kann.Warum sich immer mehr Menschen KI anvertrauenPsychische Belastungen nehmen seit Jahren zu, während gleichzeitig das Gesundheitssystem zunehmend an seine Grenzen stößt. Besonders im Bereich der Psychotherapie fehlen vielerorts ausreichend Therapieplätze. Wer sich Hilfe sucht, wartet häufig mehrere Monate auf Unterstützung. Für Betroffene kann diese Zeit enorm belastend sein. Symptome verschärfen sich, der Leidensdruck steigt und der Weg zurück in die Stabilität wird oft schwieriger.Hinzu kommt ein gesellschaftlicher Wandel, der viele Menschen emotional isoliert zurücklässt. Nicht jeder verfügt über ein stabiles soziales Umfeld oder Menschen, mit denen offen über Ängste, Überforderung oder Einsamkeit gesprochen werden kann. Genau an dieser Stelle wirkt KI für viele attraktiv: Sie ist jederzeit erreichbar, reagiert sofort und vermittelt zumindest sprachlich das Gefühl, ernst genommen zu werden.Gerade in emotional belastenden Situationen empfinden viele Menschen diese Form der Kommunikation als entlastend. Gedanken lassen sich strukturieren, Gefühle formulieren und erste Reflexionen anstoßen. Besonders Menschen, die Hemmungen haben, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, nutzen KI deshalb zunehmend als ersten Gesprächsraum.Zwischen Unterstützung und Illusion von BeziehungKünstliche Intelligenz kann durchaus hilfreich sein. Sie kann Impulse geben, Informationen verständlich aufbereiten und Menschen dabei unterstützen, ihre Gedanken zu ordnen. Gerade bei Stress oder innerer Überforderung erleben viele Nutzer diese Form der Interaktion als beruhigend.Gleichzeitig entsteht dabei jedoch leicht eine problematische Dynamik. Moderne KI-Systeme kommunizieren bewusst empathisch. Antworten wirken verständnisvoll, aufmerksam und emotional nahbar. Dadurch kann schnell der Eindruck entstehen, mit einem echten Gegenüber zu sprechen. Doch genau hier liegt die Grenze. Sprachliche Empathie ist nicht dasselbe wie menschliche Beziehung. KI erkennt Muster in Sprache, fühlt jedoch nicht mit, nimmt keine Körpersprache wahr und trägt keine Verantwortung für die Wirkung ihrer Aussagen.Vor allem einsame oder emotional belastete Menschen können diese scheinbare Nähe missverstehen. Kurzfristig mag das entlastend wirken. Langfristig besteht jedoch die Gefahr, dass echte zwischenmenschliche Unterstützung weiter hinausgezögert wird.Warum KI keine Therapie ersetzen kannPsychotherapie ist weit mehr als ein Gespräch. Therapeutische Arbeit basiert nicht nur auf Worten, sondern auch auf Beziehung, Erfahrung, Wahrnehmung und professioneller Einordnung. Therapeuten lernen über viele Jahre hinweg, emotionale Dynamiken zu erkennen, Zusammenhänge einzuordnen und Menschen in komplexen Belastungssituationen sicher zu begleiten. Dabei spielen auch nonverbale Signale, biografische Erfahrungen und soziale Beziehungen eine zentrale Rolle. Genau diese Ebenen kann künstliche Intelligenz nicht erfassen.Besonders kritisch wird es, wenn KI zur Selbstdiagnose genutzt wird. Zwar kann sie erste Orientierung geben oder Informationen verständlich erklären. Dennoch besteht die Gefahr, dass Menschen Antworten zu stark verallgemeinern oder sich auf vermeintliche Diagnosen festlegen. Gerade psychische Symptome sind oft komplex und individuell. Deshalb gilt: KI kann unterstützen, aber keine klinische Verantwortung übernehmen.KI als Ergänzung - nicht als ErsatzTrotz aller Risiken wäre es falsch, künstliche Intelligenz grundsätzlich abzuwerten. Für viele Menschen kann sie ein erster Schritt sein, sich überhaupt mit der eigenen psychischen Belastung auseinanderzusetzen. Sie kann helfen, Gedanken zu sortieren, Fragen vorzubereiten oder erste Informationen zugänglich zu machen.Problematisch wird es erst dann, wenn KI als Ersatz für echte therapeutische Begleitung verstanden wird. Psychische Stabilisierung entsteht langfristig nicht allein durch schnelle Antworten oder digitale Gespräche. Sie entsteht dort, wo Menschen sich wirklich gesehen fühlen, wo Beziehung möglich wird und wo Verantwortung übernommen wird.Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob KI gut oder schlecht ist. Viel wichtiger ist, wie neue Technologien verantwortungsvoll genutzt werden können, ohne die Bedeutung menschlicher Nähe aus dem Blick zu verlieren. Denn KI kann entlasten und Orientierung geben - die eigentliche therapeutische Veränderung entsteht jedoch im Kontakt mit einem echten Gegenüber.Über Tamara Scherer:Tamara Scherer ist Psychologin, Psychotherapeutin und Gründerin von TherapeutenWEGE. Sie begleitet Fachpersonen aus dem therapeutischen Bereich dabei, ihre berufliche Weiterentwicklung und die Gestaltung passender Angebote umzusetzen, sichtbar zu werden und ihre Lebensqualität sowie die ihrer Klienten nachhaltig zu verbessern. Mit ihrer Erfahrung aus klinischen Leitungsfunktionen und als Mentorin verbindet sie wissenschaftliche Fundierung mit Verkaufspsychologie und Praxisnähe. Mehr Informationen finden sie unter: www.therapeutenwege.comPressekontakt:TherapeutenWEGE - HE-Academy & Concept GmbHVertreten durch Tamara Schererkontakt@tamarascherer.comhttps://www.therapeutenwege.com/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: TherapeutenWEGE - HE-Academy & Concept GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181595/6279197