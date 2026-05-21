Samsung und seine Gewerkschaft einigen sich im letzten Moment und verhindern so einen Streik mit globalen Folgen für die Chip-Versorgung. Die Aktien von Samsung und SK Hynix schießen hoch. Rund 90 Minuten vor Mitternacht Ortszeit stand es fest: Samsung Electronics und seine Gewerkschaft haben sich auf einen vorläufigen Tarifvertrag geeinigt - und damit einen Streik abgewendet, der die globale Chip-Versorgung hätte durcheinanderbringen können. Der geplante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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