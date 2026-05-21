Zürich (ots) -2025 war für Sanitas erneut ein erfolgreiches Jahr mit gutem Geschäftsergebnis und weiterem Zuwachs bei den Versicherten - sowohl in der Grundversicherung als auch in den Zusatzversicherungen.Dank innovativen Services, attraktiven Produkten und Prämien sowie kontinuierlichen Verbesserungen im Kundenservice gewann Sanitas auch 2025 netto rund 15'000 neue Kundinnen und Kunden. Die Zahl der Versicherten stieg auf fast 900'000.Das konsolidierte Ergebnis 2025 belief sich auf 125,7 Millionen Franken (Vorjahr: 98,7 Millionen Franken) und stammt aus den Zusatzversicherungen sowie einem ausserordentlich guten Finanzergebnis aus den Kapitalanlagen. Dank des positiven Jahresabschlusses stieg das Eigenkapital um mehr als 10 Prozent auf 1,31 Milliarden Franken. Diese solide finanzielle Ausgangslage ermöglicht es uns, auch in Zukunft beträchtliche Investitionen in die Weiterentwicklung von Sanitas zu tätigen, insbesondere in Produkte, Services und IT.Steigende Leistungskosten in der GrundversicherungDie Leistungskosten in der Grundversicherung sind 2025 in der ganzen Schweiz erneut gestiegen - im Gegensatz zu den Zusatzversicherungen. Dies führte bei der ganzen Sanitas Gruppe zu einem Anstieg der bezahlten Leistungen (inkl. Kostenbeteiligungen) um 4,1 Prozent (130,1 Millionen Franken). Dem steht ein Anstieg des konsolidierten Prämienvolumens der Sanitas Gruppe um 225,5 Millionen Franken beziehungsweise 6,4 Prozent gegenüber.Beitrag zur KostendämpfungEntsprechend standen 2025 die weiterhin steigenden Gesundheitskosten im Fokus. Neben der Tendenz, medizinische Leistungen früher und häufiger in Anspruch zu nehmen, wirken weitere Faktoren kostentreibend: Fehlanreize, vermehrt mentale Probleme in vielen Bevölkerungsgruppen, eine höhere Lebenserwartung, der wachsende Anteil chronisch kranker Personen, der medizinische Fortschritt sowie die Aufnahme neuer Leistungen, insbesondere teurer Therapien, in die Grundversicherung.Dabei hat Sanitas 2025 erneut substanzielle Beiträge zur Kostendämpfung geleistet: So haben wir über 11 Millionen Leistungsabrechnungen geprüft und dabei rund 420 Millionen Franken an ungerechtfertigten Leistungskosten eingespart. Zudem konnten wir unsere Verwaltungskosten - unter anderem dank Automatisierungen - in der Grundversicherung auf 4,8 Prozent senken.Erfolge in der digitalen EntwicklungIm Bereich der digitalen Entwicklung, einem unserer strategischen Schwerpunkte, hat Sanitas im vergangenen Geschäftsjahr einen weiteren grossen Schritt nach vorn gemacht und praktisch alle Applikationen in die Cloud migriert. Die konsequente Investition in unsere IT-Architektur zahlt sich aus: Sanitas kann die Vorteile der modernen Systemlandschaft heute umfassend nutzen und ihren Kundinnen und Kunden einen noch besseren Service bieten - digital, jederzeit, überall und weitgehend Selfservice-basiert.Der Erfolg unserer digitalen Transformation zeigt sich auch im hohen Anteil der Abschlüsse, die über unseren digitalen Prämienrechner erfolgen. Zudem nutzen bereits über 70 Prozent unserer Kundinnen und Kunden das digitale Kundenportal und verzichten damit im Sinne der Nachhaltigkeit auf Papier - zumal über 80 Prozent aller administrativen Anliegen bei Sanitas mittlerweile digital erledigt werden können. So sparen wir jährlich rund 14 Millionen Franken an Versand- und Papierkosten.Strategische Aufgaben2025 haben wir erfolgreich mit der Umsetzung unserer neuen Strategie "Sanitas2030" gestartet. Unsere Ambition ist es, unseren Kundinnen und Kunden individuelle Unterstützung rund um ihre Gesundheit zu bieten - digital oder persönlich und dann, wenn es darauf ankommt. Die zentrale Idee dahinter: Jeder Mensch lebt sein Leben auf seine Weise, und wir sind für ihn da, wenn er bei gesundheitlichen Fragen und Problemen Rückhalt braucht. Dieses Selbstverständnis, spiegelt sich in unserer neuen kommunikativen Positionierung wider: "Du lebst dein Leben. Wir geben dir Rückhalt."Dazu passt unser neues Angebot "Individueller Prämienzusatz", mit dem wir als erste und nach wie vor einzige Krankenversicherung in der Schweiz vielen Versicherten mit Vorerkrankungen die Möglichkeit bieten, eine Zusatzversicherung ohne Vorbehalt abzuschliessen. Die hohe Akzeptanz im Markt und die zahlreichen Vertragsabschlüsse zeigen, dass wir damit ein wesentliches Bedürfnis adressieren.Konsequenter Einsatz für mehr NachhaltigkeitAls eine der grössten Schweizer Krankenversicherungen setzt sich Sanitas konsequent für mehr Nachhaltigkeit ein. Zum dritten Mal informieren wir daher in unserem Nachhaltigkeitsbericht transparent über unser Engagement und unsere Fortschritte in den Dimensionen Environment, Social und Governance (ESG).Sanitas Gruppe in Zahlen(1) (Geldwerte in TCHF, Swiss GAAP FER 41)31.12.2024 31.12.2025 VeränderungPrämienertrag 3'515'779 3'741'251 + 6,4%Bezahlte Leistungen(inkl. Kostenbeteiligungen) 3'198'427 3'328'515 + 4,1%Ergebnis (nach Steuern) 98'724 125'680 + 27,3%Eigenkapital (inkl. Beteiligungen) 1'190'198 1'314'377 + 10,4%Versicherte Grundversicherung 650'915 655'648(2) + 0,7%Versicherte Zusatzversicherungen 667'252 672'488(2) + 0,8%Versicherte total 866'971 877'738(2) + 1,2%(1) Bei den ausgewiesenen Kennzahlen handelt es sich um konsolidierte Werte.(2) Ohne neue Kundinnen und Kunden mit Vertragsbeginn per 1. Januar 2026.Geschäftsbericht 2025Online auf Deutsch: www.sanitas.com/geschaeftsbericht2025Nachhaltigkeitsbericht 2025Online auf Deutsch: https://publuu.com/flip-book/1067536/2457638Pressekontakt:Christian Kuhn, Mediensprecher, Telefon 044 298 62 78, Mobile 076 381 27 87, medien@sanitas.comOriginal-Content von: Sanitas Krankenversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005121/100940183