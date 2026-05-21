Lauffen a.N. (ots) -Der Fachkräftemangel trifft Metzgereien härter als fast jede andere Branche: 2025 blieben rund 4.665 Stellen unbesetzt - über 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Viele Betriebe merken: Klassische Stellenanzeigen reichen längst nicht mehr aus. Wer heute Mitarbeiter gewinnen will, muss sich als Arbeitgeber komplett neu aufstellen.Junge Fachkräfte suchen nicht nur einen Job an der Theke; sie wollen Wertschätzung, moderne Arbeitsbedingungen und das Gefühl, Teil von etwas Sinnvollem zu sein. Hier erfahren Sie, mit welchen fünf konkreten Maßnahmen Metzgereien jetzt wieder Bewerber anziehen und warum gerade kleine Veränderungen oft den größten Unterschied machen.1. Das Handwerk wieder sinnvoll erklärenViele Betriebe kommunizieren zu wenig, warum das Metzgerhandwerk überhaupt attraktiv sein kann. Dabei bietet der Beruf genau das, was viele junge Menschen heute suchen: sichtbare Ergebnisse, praktische Arbeit und unmittelbare Erfolgserlebnisse.Wer morgens eine Aufgabe beginnt und abends konkret sieht, was entstanden ist, empfindet seine Arbeit oft erfüllender als Beschäftigte im Büro. Hinzu kommt die körperliche Bewegung, die viele Mitarbeiter als positiven Ausgleich empfinden.Außerdem entsteht im Lebensmittelhandwerk eine besondere Nähe zum Produkt. Metzgereien verkaufen nicht nur Waren, sondern schaffen Genussmomente und emotionale Erlebnisse rund ums Essen. Genau diese Aspekte sollten Betriebe stärker nach außen tragen.2. Arbeitsumfeld und Betriebskultur modernisierenNeben der Tätigkeit selbst spielt das Arbeitsumfeld eine entscheidende Rolle. Unmoderne Verkaufsräume, alte Arbeitskleidung oder ein ungepflegtes Erscheinungsbild wirken auf Bewerber schnell abschreckend. Dabei müssen Betriebe nicht komplett neu aufgebaut werden. Häufig reichen bereits moderne Kleidung, saubere Arbeitsbereiche und ein zeitgemäßes Auftreten, um professioneller wahrgenommen zu werden.Ebenso wichtig ist die Unternehmenskultur. Junge Fachkräfte achten darauf, wie Teams zusammenarbeiten, wie Vorgesetzte führen und ob ein respektvoller Umgang herrscht. Deshalb sollte nicht nur das Produkt im Mittelpunkt stehen, sondern auch das Miteinander im Betrieb.3. Social Media konsequent nutzenViele Metzgereien unterschätzen weiterhin die Bedeutung digitaler Sichtbarkeit. Dabei informieren sich potenzielle Bewerber längst online über Arbeitgeber - häufig noch vor der ersten Bewerbung.Social Media sollte deshalb nicht als Zusatzaufgabe betrachtet werden, sondern als fester Bestandteil der Mitarbeitergewinnung. Wichtig sind dabei authentische Einblicke in den Arbeitsalltag: Wie sieht das Team aus? Wie wird gearbeitet? Welche Stimmung herrscht im Betrieb?Wichtig ist außerdem, wie sich der Betrieb nach außen präsentiert. Bewerber achten heute sehr genau darauf, ob ein Unternehmen modern, professionell und zeitgemäß wirkt. Deshalb sollten Fotos und Videos bewusst gewählt werden: gepflegte Arbeitskleidung, ordentliche Räume und authentische Mitarbeiter vermitteln deutlich glaubwürdiger, wie der Arbeitsalltag tatsächlich aussieht.4. Entwicklungsmöglichkeiten sichtbar machenLange Zeit galten die Karrierewege im Handwerk als begrenzt: Verkauf, Produktion und im besten Fall noch der Meistertitel. Heute können Metzgereien jedoch deutlich vielfältigere Rollen schaffen. Mitarbeitende können Verantwortung für Social Media übernehmen, Grill- und BBQ-Events organisieren, sich zum Sommelier weiterbilden oder Aufgaben in Produktentwicklung und Marketing übernehmen. Dadurch entstehen klarere Entwicklungsperspektiven und unterschiedliche Verantwortungsbereiche innerhalb des Betriebs.Auch Zusatzqualifikationen schaffen neue Perspektiven. Entscheidend ist allerdings, dass Betriebe diese Möglichkeiten aktiv kommunizieren. Mitarbeiter wollen wissen, welche Entwicklungsschritte möglich sind und welche Verantwortung sie übernehmen können. Dadurch verändert sich auch die Wahrnehmung des Berufs: Die Metzgerei wirkt nicht mehr wie eine berufliche Endstation, sondern wie ein Arbeitsfeld mit Entwicklungspotenzial.5. Professionelles Onboarding etablierenDoch selbst moderne Arbeitsbedingungen reichen nicht aus, wenn neue Mitarbeiter im Alltag nicht richtig integriert werden. Deshalb entscheidet das Onboarding maßgeblich darüber, ob Beschäftigte langfristig bleiben.Neue Mitarbeiter benötigen klare Einarbeitungsstrukturen, feste Ansprechpartner und regelmäßiges Feedback. Dazu gehören verständliche Abläufe ebenso wie digitale Hilfestellungen und klar kommunizierte Erwartungen.Besonders in den ersten Wochen sind regelmäßige Gespräche wichtig. Lob, Kritik und offene Kommunikation sorgen dafür, dass sich neue Mitarbeiter ernst genommen und unterstützt fühlen.Kleine Veränderungen mit großer WirkungDer Fachkräftemangel im Metzgerhandwerk wird sich kurzfristig nicht vollständig lösen lassen. Dennoch zeigen viele erfolgreiche Betriebe, dass sich Bewerber durchaus gewinnen lassen - wenn Arbeitgeber sich an veränderte Erwartungen anpassen.Entscheidend ist dabei das Zusammenspiel aus moderner Kommunikation, guten Arbeitsbedingungen, Entwicklungsmöglichkeiten und einer funktionierenden Unternehmenskultur. Wer diese Bereiche konsequent verbessert, stärkt nicht nur die eigene Mitarbeitergewinnung, sondern langfristig auch die Attraktivität des gesamten Handwerks.Über Tobias Fichtel:Tobias Fichtel ist Metzgermeister, Fleischsommelier und Betriebswirt sowie Gründer der Fichtel Consulting GmbH. Mit seiner langjährigen Erfahrung unterstützt er klassische Handwerksmetzgereien im deutschsprachigen Raum bei der Betriebsoptimierung. Sein Fokus liegt auf Personalführung, Struktur und Digitalisierung - zentrale Hebel im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Mehr Informationen unter: https://www.tobias-fichtel.de/Pressekontakt:Fichtel Consulting GmbHVertreten durch: Tobias FichtelE-Mail: info@tobias-fichtel.deWebsite: https://tobias-fichtel.de/Original-Content von: Fichtel Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176029/6279241