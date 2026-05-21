Köln/Frankfurt (ots) -Der Wunsch nach Wohlbefinden und körperlicher Aktivität sind im europäischen Reisemarkt längst keine Nischenthemen mehr, sondern prägen zunehmend das Reiseverhalten. Dies zeigt der zweite Teil des European Travel Trend Reports der DERTOUR Group, der Trends im Bereich Wellness- und Sportreisen beleuchtet. Die Ergebnisse zeigen: Bei sportzentrierten Reisen sind 2026 weniger Leistung oder Intensität gefragt, sondern Bewegung, die Ausgleich schafft und zu Regeneration und Wohlbefinden beiträgt. Vor diesem Hintergrund gewinnen flexible Multi-Activity-Formate und die natürliche Integration von Bewegung in den Urlaubsrhythmus zunehmend an Attraktivität.Der Report basiert auf einer Befragung von 8.000 Teilnehmenden in 13 europäischen Ländern, durchgeführt Anfang Februar 2026, und wird ergänzt durch Buchungsdaten der DERTOUR Group aus 16 Märkten sowie Insights von DERTOUR-Experten.Wohlbefinden als zentraler Bezugspunkt bei ReiseentscheidungenÜber alle 13 untersuchten europäischen Märkte hinweg erweist sich Wohlbefinden als der wichtigste Orientierungsrahmen für Reiseentscheidungen. Mehr als die Hälfte der befragten Reisenden (52,5 %) gibt an, eher eine gesundheitsbewusste Reise mit Fokus auf Wohlbefinden zu wählen; in Deutschland sind es sogar 61,1 %. 35 % aller Reisenden zeigen zudem Offenheit für Urlaubsformen, bei denen Sport und körperliche Aktivität im Mittelpunkt stehen; auch hier liegt Deutschland (42,7 %) über dem europäischen Durchschnitt."Betrachtet man das heutige Reiseverhalten, zeichnet sich ein klarer Wandel darin ab, wie Reisende einen guten Urlaub definieren", sagt Christoph Debus, CEO der DERTOUR Group. "Wohlbefinden und Sport werden zunehmend als Teil derselben Suche nach Balance verstanden - aktiv bleiben, entschleunigen und sich erholt fühlen. Dieser Trend ist europaweit zu beobachten, nimmt jedoch je nach Markt unterschiedliche Ausprägungen an."Balance statt Leistung: Multi-Activity-Formate im TrendDie Umfrageergebnisse zeigen deutlich, dass bei sportorientierten Urlaubsformen zunehmend ganzheitliche, wellnessorientierte Konzepte im Fokus stehen. So stehen unter den Reisenden, die für sportgeprägte Urlaubsformen offen sind, Multi-Activity-Reisen an erster Stelle: In Deutschland gaben 43 % aller befragten Reisenden an, Angebote zu bevorzugen, die verschiedene Bewegungsformen innerhalb eines Urlaubs kombinieren, ohne sich auf eine einzelne Disziplin festlegen zu müssen. Multi-Activity-Formate sprechen Frauen und Männer europaweit gleichermaßen an, mit einer leicht höheren Präferenz bei Frauen (45,7 % gegenüber 42,9 %).Retreats firstFitness-, Yoga- und Wellness-Retreats erfreuen sich vor allem in den DACH-Märkten großer Beliebtheit. Im Ländervergleich führen die Schweiz (34 %) und Deutschland (33 %) das Ranking an und verdeutlichen damit, dass Aktivitäten mit Fokus auf Wohlbefinden rein leistungsorientierte Formate zunehmend ablösen. Dies gilt insbesondere für weibliche Reisende: Sie zeigen ein stärkeres Interesse an Fitness-, Yoga- und Wellness-Retreats, während Männer häufiger zu Live-Sportevents oder leistungsorientierten Trainingsformaten tendieren.Wunsch nach Wellness kennt kein AlterDie Präferenzen für Reisen mit sportlichem Fokus variieren zudem deutlich nach Lebensphase: Das Interesse an sportzentrierten Reisen ist bei den 18- bis 24-Jährigen europaweit am höchsten (43 %) und wird mit zunehmendem Alter selektiver. Auf das körperliche und geistige Wohlbefinden ausgerichtetes Reisen hingegen bleibt über alle Altersgruppen hinweg relevant.Wenn Erholung und Wohlbefinden zum Reiseziel werdenMit der zunehmenden Bedeutung von Wohlbefinden rücken insbesondere ganzheitliche Konzepte in den Fokus, die auf Regeneration, Achtsamkeit und Erholung setzen und über klassische Spa-Aufenthalte hinausgehen. Die Daten bestätigen diesen Trend: 57,2 % aller Befragten reisen in erster Linie, um sich zu entspannen und neue Kraft zu schöpfen - die wichtigste Reisemotivation über alle Altersgruppen hinweg. 34,2 % reisen gezielt zur Förderung ihres mentalen Wohlbefindens, während 34,4 % der Befragten Urlaube mit einfacher Erholung ohne feste Programme priorisieren. In der Altersgruppe der 55- bis 65-Jährigen steigt dieser Anteil sogar auf 65 %.Ganzheitliche Konzepte gefragtDiese Entwicklung spiegelt sich auch in den spezialisierten Portfolios der DERTOUR Group wider. Aktivitätsorientierte Hotels wie Playitas auf Fuerteventura zeigen, wie Wohlbefinden und Sport miteinander verbunden werden. Als spezialisierte Marke der DERTOUR Group für Sport- und Active-Lifestyle-Reisen integriert Playitas Fitness, Regeneration und mentale Balance in den Urlaubsalltag und ermöglicht Gästen einen aktiven, gesunden Rhythmus. Dieser flexible Multi-Activity-Ansatz entspricht unmittelbar den im Report identifizierten Präferenzen."Erfolgreiches Wohlfühl-Reisen definiert sich heute weniger über einzelne Angebote als über Stimmigkeit des Gesamtkonzepts", ergänzt Debus. "Hier ist spezialisierte Expertise entscheidend - sie schafft Erlebnisse, in denen Bewegung, Regeneration und mentale Balance sinnvoll aufeinander abgestimmt sind."Live-Sport als ReisemotivSport wirkt weiterhin als starker emotionaler Treiber, insbesondere wenn er als gemeinsames Erlebnis erfahren wird. Der Besuch von Live-Sportveranstaltungen spricht 30,1 % der Reisenden an, die grundsätzlich offen für sportorientierte Urlaubsformen sind. Besonders ausgeprägt ist dieses Interesse in Märkten wie Dänemark und Großbritannien.Mit Marken wie DERTOUR Sports entspricht DERTOUR Group diesem Bedürfnis mit vollständig organisierten Reiseerlebnissen rund um internationale Sporthighlights - von Fußball über die Formel 1 bis hin zu großen Marathonveranstaltungen und NFL-Spielen."Marken wie DERTOUR Sports zeigen, dass Sportreisen dann besonders gut funktionieren, wenn das Erlebnis ganzheitlich gedacht ist", erläutert Debus. "Ziel ist es, eine Leichtigkeit für Reisende zu schaffen, damit der Fokus auf dem gemeinsamen Moment liegt - und nicht auf organisatorischen Details."Natur als Anker: Raum für Regeneration und BalanceÜber Teil 1 und 2 des Travel Trend Reports hinweg zeigt sich eine zentrale Erkenntnis: Natur fungiert als Anker innerhalb des heutigen, auf individuelle Erholung und Balance ausgelegten Reisens. Ob Erholung, Gesundheit oder Aktivität - natürliche Umgebungen, frische Luft und Landschaft spielen eine entscheidende Rolle. Bei der Planung eines gesundheitsbewussten Urlaubs priorisieren 34,1 % der deutschen Reisenden die Nähe zur Natur und die Luftqualität - im internationalen Durchschnitt sind es sogar 37 %.Natur wirkt dabei nicht als isolierter Trend, sondern verbindet Entspannung, Bewegung und Regeneration zu einer schlüssigen Reiselogik. "So entstehen Urlaube, die sich erholsam anfühlen, ohne passiv zu sein, und die aktiv sind, ohne zu überfordern", so Christoph Debus.MethodikDie European Travel Trend Survey kombiniert Buchungsanalysen der DERTOUR Group aus 16 europäischen Märkten mit einer Online-Befragung von 8.000 Teilnehmenden, durchgeführt von Appinio zwischen dem 2. und 6. Februar 2026. Befragt wurden Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren, jeweils repräsentativ nach Alters- und Geschlechterverteilung für das jeweilige Land. Die Studie umfasst 13 Quellmärkte: Deutschland, Österreich, Schweiz, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Polen, Frankreich und das Vereinigte Königreich. In Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich wurden jeweils 1.000 Personen, in den übrigen Märkten jeweils 500 Personen befragt und damit eine breite europäische Stichprobe sichergestellt.Die ausführlichen Studienergebnisse stehen hier (https://www.dertour-group.com/presse/travel-trend-report-teil-2/) zum Download bereit.Bildmaterial unter: Trend Report Teil II (https://bildarchiv.dertour.com/overview/1505020136/info)In unserer Bilddatenbank (https://bildarchiv.dertour.com/overview) finden Sie dieses und Motive zu anderen Themen zum Download. Bitte beachten Sie die dortigen Hinweise zur Nutzung.BU: Im Playitas Resort auf Fuerteventura stehen Sport und Bewegung im Mittelpunkt - ob beim Training im Resort oder auf dem nahegelegenen Golfplatz des Golfclub Fuerteventura.Hintergrund:Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group gehören rund 200 Unternehmen. Sie beschäftigt rund 15.000 Mitarbeitende weltweit. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DERTOUR Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.000 Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), Hotelmarken wie Sentido, Aldiana und ananea sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DERTOUR Group für ihre Gäste aktiv: Mit 71 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 31 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DERTOUR Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen finden Sie auf www.dertour-group.com.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationt: +49 69 9588-8000presse@dertour.comOriginal-Content von: DERTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50596/6279239