Marburg/Fulda/Frankfurt/Kassel/Stuttgart/Mainz (ots) -Der Hessische Rundfunk (hr) sucht für die zweite Staffel der Reihe "Familientherapie mit Franca Cerutti" Menschen, die innerhalb ihrer Kern- oder erweiterten Familie einen Konflikt mit einem anderen Familienmitglied haben, der sie belastet und den sie gerne mit Hilfe eines professionellen Coachings lösen würden.Konflikte müssen nicht zwingend "groß" sein, wie die erste Staffel, die in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/familientherapie-mit-franca-cerutti/staffel-1/NjRhYTI2NzQtYzJiOS00OWMwLWI1MmMtM2RmMjVmMDBlOWRj/1) weiterhin abrufbar ist, zeigt. Alle Konstellationen sind denkbar.Erwachsene Geschwister, die sich über die Pflege eines Elternteils streiten oder über das gemeinsam geerbte Haus; Schwiegertöchter und deren Schwiegermütter, die sich zum Beispiel uneins sind über die Erziehung des Nachwuchses; Junge Erwachsene, die finden, ihre Eltern mischen sich zu sehr in ihr Leben ein, wie etwa bei der Berufs- oder Partnerwahl. Einzig Konflikte in Paarbeziehungen können im Rahmen der Sendung nicht gelöst werden. Hier gibt es die "Paartherapie" in der ARD Mediathek. (https://www.ardmediathek.de/serie/die-paartherapie/staffel-1/Y3JpZDovL25kci5kZS80ODg1/1)Der hr produziert die zweite Staffel "Familientherapie mit Franca Cerutti" wieder zusammen mit dem SWR. Sie soll 2027 in der ARD Mediathek veröffentlicht werden und wird zudem im hr-fernsehen und im SWR-Fernsehen ausgestrahlt. Interessierte aus Marburg, Fulda, Frankfurt, Kassel, Stuttgart oder Mainz können sich unter familientherapie@hr.de bewerben. Natürlich werden auch Bewerbungen außerhalb von Hessen, Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg entgegengenommen. Für alle potenziellen Teilnehmenden gilt jedoch, dass beide Seiten sich dem Konflikt stellen wollen und an einer Lösung interessiert sind. Das Coaching vor laufender Kamera findet dann einen Tag in der zweiten Septemberwoche in Brandenburg statt. Die Coach ist die Psychologin France Cerutti.Zur hr-PresseseitePressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6279260