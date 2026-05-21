Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der medizinischen Forschung und Praxis ist weiter verbreitet, als viele denken. Aber ihr Potenzial ist noch längst nicht ausgeschöpft. In Europa gibt es keine zentrale öffentliche Liste laufender Zulassungsverfahren für Medikamente oder Medizinprodukte. Doch wenn man auf die Website Health AI Register schaut, steht dort eine erstaunliche Zahl: Im April 2026 erfasst das Register über 300 KI-Systeme, die als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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