Bielefeld (ots) -Die Oetker-Gruppe hat ihre strategische Ausrichtung im Geschäftsjahr 2025 konsequent weiterverfolgt und ihren Umsatz trotz anhaltend herausfordernder geopolitischer Rahmenbedingungen auf mehr als 7,1 Mrd. Euro gesteigert. Auch für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen eine positive Umsatzentwicklung.Die Oetker-Gruppe hat das Geschäftsjahr 2025 trotz geopolitischer Spannungen, der Zollpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika und der damit verbundenen Belastungen für die Weltwirtschaft erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen bewertet das Jahresergebnis als zufriedenstellend und unterstreicht damit die Widerstandsfähigkeit seines breit aufgestellten Portfolios.DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 IM ÜBERBLICK:Umsätze der Oetker-Gruppe gestiegenDie Oetker-Gruppe erzielte im Jahr 2025 Umsatzerlöse von über 7,1 Mrd. Euro. Das organische Wachstum lag bei 1,4 Prozent. Die konsumgüterorientierten Geschäftsbereiche Nahrungsmittel sowie Bier und alkoholfreie Getränke leisteten erneut den größten Umsatzbeitrag der Oetker-Gruppe.Dr. Oetker Nahrungsmittel und die Conditorei Coppenrath & Wiese steigerten ihre Umsatzerlöse zusammen auf knapp 4,3 Mrd. Euro. Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit Tiefkühlbrötchen der Conditorei Coppenrath & Wiese. Nachdem Dr. Oetker bereits im September 2024 sein Pizza-Sortiment in Deutschland um die neue Premium-Tiefkühlpizza Suprema mit ihren drei Kernsorten initial erweitern konnte, stand im Jahr 2025 die internationale Skalierung der Suprema im Vordergrund. Im Geschäftsjahr 2025 erfolgte ein erfolgreicher Rollout in den wichtigen weiteren DACH Märkten, UK und Kanada. Im Jahr 2026 steht nun neben dem zusätzlichen geografischen Rollout auch eine attraktive Sortimentserweiterung der Suprema im Fokus.Die Radeberger Gruppe verzeichnete vor dem Hintergrund des strukturellen Absatzrückgangs im Biermarkt einen leichten Umsatzrückgang auf knapp über 2 Mrd. Euro. Innerhalb des Markenportfolios setzten insbesondere Radeberger Alkoholfrei und Jever Fun mit deutlichen Absatzzuwächsen positive Akzente. Der Geschäftsbereich Weitere Interessen setzte seinen Wachstumskurs im Jahr 2025 fort und steigerte den Umsatz auf 800 Mio. Euro. Der Lieferdienst flaschenpost erhöhte seinen Umsatz erneut; auch die Entwicklungen des IT-Dienstleisters OEDIV und der Hotelsparte verliefen positiv.Der in Deutschland erzielte Umsatz der Oetker-Gruppe blieb in etwa stabil bei rund 4 Mrd. Euro. Der Anteil des außerhalb Deutschlands erzielten Umsatzes ist mit 44,2 Prozent des Gesamtumsatzes leicht gestiegen (Vorjahr: 43,9 Prozent) und liegt bei rund 3,1 Mrd. Euro.Deutschland bleibt erneut InvestitionsschwerpunktDie Oetker-Gruppe investierte im Jahr 2025 insgesamt mehr als 330 Mio. Euro. Damit bewegt sich die Höhe der Investitionen erneut auf einem sehr hohen Niveau und unterstreicht die langfristige Ausrichtung des Unternehmens.Deutschland bleibt der zentrale Investitionsschwerpunkt der Oetker-Gruppe. Im Jahr 2025 flossen mehr als 250 Mio. Euro Investitionen in den Heimatmarkt. Die Investitionen konzentrierten sich auf den Kapazitätsausbau, die Optimierung der technischen Infrastruktur sowie von Produktions- und Logistikprozessen und auf Projekte in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung.Mit diesem hohen Investitionsvolumen hat die Oetker-Gruppe in den vergangenen fünf Jahren mehr als 1 Mrd. Euro in Deutschland investiert. Die Gruppenleitung versteht dies trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen als klares und langfristiges Bekenntnis zum Heimatmarkt. Dies spiegelt auch die Investition in die umfangreiche Sanierung des mehr als 150 Jahre alten Hauptgebäudes des Brenners Park Hotels und seine erfolgreiche Wiedereröffnung im Herbst 2025 wider.Beschäftigtenzahl bleibt auf hohem Niveau stabilFür die Oetker-Gruppe waren im Jahr 2025 insgesamt 18.865 Mitarbeiter (Vorjahr: 18.905) in Deutschland und 9.873 Mitarbeiter (Vorjahr: 9.808) im Ausland tätig. Damit ist die in Vollzeitäquivalenten angegebene Anzahl der Beschäftigten mit weltweit 28.738 im Berichtsjahr auf hohem Niveau stabil geblieben.Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026Aufbauend auf einem stabilen Fundament will die Oetker-Gruppe auch im Jahr 2026 weiter wachsen. Die Umsatzplanung basiert dabei insbesondere auf erfolgreichem organischem Wachstum. Effizienzsteigernde Maßnahmen und ein umsichtiges Kostenmanagement werden konsequent fortgeführt. Die Investitionsausgaben sollen 2026 auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Jahr 2025 liegen und sind Teil eines mehrjährigen Programms zur Stärkung von Innovationskraft, Digitalkompetenz und Nachhaltigkeitsaktivitäten.Diese Presseinformation sowie den aktuellen Geschäftsbericht mit detaillierten Informationen über die Geschäftsverläufe der einzelnen Geschäftsbereiche können Sie im Pressebereich der Oetker-Gruppe abrufen: www.oetker-gruppe.dePressekontakt:Dr. August Oetker KGGroup CommunicationDr. Jörg SchillingerTel.: +49 (0) 521/155-2619E-Mail: joerg.schillinger@oetker.comDr. August Oetker KGCorporate CommunicationThierry KrauserTel.: +49 (0) 521/155-2349E-Mail: thierry.krauser@oetker.comOriginal-Content von: OETKER-GRUPPE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44091/6279270