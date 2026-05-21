München (ots) -Mit Live-Konzerten von LUNA, Esther Graf, Anaïs, Jonny Mahoro, Aaron, Ennio und David PuentezMit den APEROL SUNday VIBES bringt Aperol auch in diesem Sommer wieder Live-Musik, Aperitivo-Kultur und entspannte Sommerabende in deutsche Städte. Zwischen Ende Mai und Juli macht die Eventreihe Halt in Münster, Köln, Mainz, Bremen und Erfurt.Der Eintritt ist grundsätzlich kostenlos und gilt, solange die Kapazität reicht. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann sich vorab ein Ticket für 10 Euro sichern. Dieses beinhaltet einen Aperol Spritz sowie ein exklusives Merch-Item und garantiert den Einlass bis 17 Uhr.Alle Termine und Infos gibt's hier: https://rausgegangen.de/en/organizations/aperol-sunday-vibes/Die APEROL SUNday VIBES verbinden Live-Musik, sommerliche Open-Air-Locations und italienisches Aperitivo-Feeling zu einem einzigartigen Eventerlebnis. Besucher erwartet eine Mischung aus Konzerten, Chill-out-Areas und Drinks sowie entspannten Sundowner-Momenten unter freiem Himmel.Auf der Bühne stehen Künstler:innen der Aperol Sound Squad, darunter LUNA, Esther Graf, Anaïs, Jonny Mahoro, Aaron, Ennio und David Puentez. Mit ihren Live-Performances schaffen sie den musikalischen Rahmen für die APEROL SUNday VIBES und begleiten die Tour durch den Sommer.Tourdaten der APEROL SUNday VIBES- 29. & 30. Mai - Münster, Dockland mit LUNA & Jonny Mahoro- 05. & 06. Juni - Köln, Die Halle Tor 2 mit Anaïs & Ennio- 13. & 14. Juni - Mainz, Schlossbiergarten mit Esther Graf & LUNA- 27. & 28. Juni - Bremen, White Pearl mit Jonny Mahoro & Aaron- 24. & 25. Juli - Erfurt, Ost-Terrassen mit Anaïs & David PuentezPressekontakt:Susanne Börensensusanne.boerensen@welovepr.deTel. +49 (0)89 2555 554 31Original-Content von: Campari Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161433/6279265