Delaware (www.anleihencheck.de) - Trotz der jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten bleibt Lazard Asset Management optimistisch für Wandelanleihen, so Arnaud Brillois, Leiter des Global Convertible-Teams bei Lazard Asset Management."Die jüngsten geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben die Volatilität an den Märkten deutlich erhöht und die Risikobereitschaft der Anleger gedämpft. Gerade in diesem Umfeld zeigt sich der besondere Nutzen von Wandelanleihen: Sie können an steigenden Aktienmärkten partizipieren und in schwächeren Marktphasen vor Kursrückgängen schützen", sage Brillois. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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