Hamburg (www.fondscheck.de) - Die klassische Aktienanalyse steht vor einem technologischen Umbruch; Aramea Asset Management nutzt diesen Wandel und legt gemeinsam mit HANSAINVEST einen neuen Investmentfonds auf, der fundamentale Unternehmensanalyse mit datenbasierten Modellen und künstlicher Intelligenz verbindet, so die ARAMEA Asset Management AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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