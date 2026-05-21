London (www.fondscheck.de) - Vanguard kündigt die Lancierung des Vanguard FTSE Eurozone UCITS ETF sowie des Vanguard FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF an, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die neuen Produkte sollen Anlegern zusätzliche Möglichkeiten bieten, ihre Allokation in europäische Aktien gezielt auszubauen. Die ETFs werden an der Deutschen Börse, Euronext Amsterdam, der Borsa Italiana sowie an der SIX Swiss Exchange gelistet1. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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