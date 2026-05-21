Das Bundesverkehrsministerium hat sein neues Förderprogramm für Elektrobusse gestartet. Im Rahmen der "Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr" soll die Beschaffung von rund 1.500 Bussen mit Batterie-elektrischem Antrieb oder Brennstoffzelle gefördert werden. Projektskizzen können ab kommende Woche eingereicht werden. Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hatte es auf der Fachkonferenz BUSKON 2026 im Februar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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