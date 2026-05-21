Für PayPal kommt der nächste Gegenwind aus einer Richtung, die Anleger unbedingt im Blick haben sollten. Der E-Commerce-Spezialist Shopify baut sein Payment-Geschäft in den USA weiter aus und hat dafür Lizenzen als sogenannter Money Transmitter beantragt. Für klassische Zahlungsanbieter wie PayPal steigt damit der Druck weiter.Das Wichtigste kurz und knapp: • Shopify baut sein Payment-Geschäft aus.• Mit neuen Lizenzen in den USA könnte der E-Commerce-Spezialist Händlergelder künftig selbst halten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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