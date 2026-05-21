© Foto: SOPA Images - Sipa USADer französische Spieleentwickler Ubisoft warnt für dieses Jahr vor weiteren roten Zahlen. Wann der Turnaround kommt und was der Ex-Riot-Chef damit zu tun hat.Ubisoft steckt tiefer in der Krise als gedacht. Der französische Spielekonzern hat für das Geschäftsjahr bis März 2026 einen operativen Rekordverlust von 1,3 Milliarden Euro eingefahren - und warnt offen davor, dass es in diesem Jahr noch schlimmer werden könnte. Die Aktie brach daraufhin am Donnerstag in Paris um rund 15 Prozent ein und hat seit Jahresbeginn inzwischen rund 37 Prozent verloren. Die Einnahmen aus Spielverkäufen und Online-Diensten sanken im abgelaufenen Geschäftsjahr um fast ein Fünftel auf knapp 1,53 Milliarden Euro. …Den vollständigen Artikel lesen
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