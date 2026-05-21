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WKN: A14YFN | ISIN: US74624M1027 | Ticker-Symbol: 6PU
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ratgeberGELD.at
21.05.2026 12:09 Uhr
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(1)

Everpure (ex Pure Storage)- P: Neuer Name, neues Tickersymbol & neue Strategie - JETZT Long Trade?

P statt PSTG!

Vom Speicheranbieter zur Datenplattform: Everpure (P) setzt auf Enterprise Data Clouds und KI-Integration. 1touch übernommen!

Everpure (P) - US74624M1027

Rückblick: Das neue Börsenkürzel "P" für die Everpure-Aktie markiert einen Namens- und Strategiewechsel. Die ehemalige Pure Storage präsentiert sich mit einem Rücksetzer zum 20er-EMA. Achtung: Die nächsten Quartalszahlen kommen schon am kommenden Mittwoch, dem 27. Mai 2025.

Everpure-Aktie: Chart vom 20.05.2026, Kürzel: P Kurs: 77.93 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Aufgrund der in Kürze anstehende Earnings ist unser Trade recht kurzfristig konzipiert. Die obere gelbe Linie markiert unser Kaufsignal für die Everpure-Aktie. Das vorbörsliche Kursniveau liegt ziemlich genau dort, sodass wir gespannt auf den Börsenstart um 15.30 Uhr MEZ warten. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 11. Mai.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Strategiewechsel ist immer mit dem Risiko verbunden, dass dieser nicht die Zustimmung der Anleger findet. Knapp unter der Kerze vom gestrigen Mittwoch und zugleich unter der 20-Tagelinie wäre ein geeignetes Niveau für eine Absicherung.

Meinung

Der frühere Flash-Spezialist will sich vom klassischen Storage-Anbieter zum Datenmanagement-Unternehmen für KI- und Cloud-Umgebungen entwickeln. Im Zentrum steht die sogenannte "Enterprise Data Cloud". Unternehmen sollen Daten nicht nur speichern, sondern zentral verwalten, analysieren und für KI nutzbar machen können - unabhängig davon, ob sie lokal, hybrid oder in der Cloud liegen. Ergänzend übernimmt Everpure die Firma 1touch, um Datenerkennung und -klassifizierung auszubauen. Technisch bleibt vieles beim Alten: FlashArray, FlashBlade, Evergreen und Portworx bleiben erhalten. Neu ist vor allem die strategische Botschaft: Datenmanagement statt reiner Speicherhardware. Besonders wichtig werden dabei automatische Analysen sensibler oder KI-relevanter Datensätze.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 85.56 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 242.70 Millionen USD
  • Meine Meinung zu P ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.storage-insider.de/pure-storage-erfindet-sich-als-everpure-neu-a-33d0e8256ef79f7590f2274d10d1dd02/
  • Veröffentlichungsdatum: 21.05.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, da eine eng verbundene Person Positionen in P hält.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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