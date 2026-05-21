Die Erholung der Gerresheimer-Aktie setzt sich am Donnerstagmorgen mit einem Kursplus von über +4% fort. Seit seinem Mehrjahrestief vor rund drei Monaten hat sich der Kurs des Verpackungsspezialisten bereits über +70% erholt. Wird diese Erholung weitergehen oder oder ist sie schon zu weit gegangen? Ein aktivistischer Investor geht an Bord Es gibt einen Hinweis darauf, dass die Kurserholung der Gerresheimer-Aktie noch weitergehen könnte, und zwar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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