Nun ist die Katze also aus dem Sack. Am gestrigen Mittwoch reichte SpaceX seinen Börsenprospekt ein. Zum ersten Mal können Anleger auf rund 300 Seiten die detaillierten, geprüften Finanzdaten des privaten Raumfahrtunternehmens von Elon Musk nachvollziehen. Hier sind die wichtigsten Infos in der Zusammenfassung. Geschäftsmotor Starlink Im vergangenen Jahr erzielte SpaceX einen Umsatz in Höhe von 18,7 Milliarden US$, was ein starkes Plus von 33% gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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