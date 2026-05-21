JP Morgans Digitalbank Chase startet mit einem aggressiven Aktionszins. Der Markteintritt dürfte den Wettbewerb unter Direktbanken und Neobanken weiter anheizen. Jahrelang hat die größte Bank der Welt ihren Markteintritt für Privatkund:innen in Deutschland vorbereitet. Seit Mittwoch kann man sich nun bei der Onlinebank Chase anmelden. Zum Start lockt das Institut mit einem attraktiven Angebot: 4 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld. Das gebührenfreie Konto ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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