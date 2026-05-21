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Kapitalerhöhung: EPH Group AG emittiert neue Aktien für Wachstum im DACH-Premium-Hotelsegment



21.05.2026 / 12:10 CET/CEST

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Die in Deutschland börsennotierte EPH Group AG mit Sitz in Wien verfolgt das Ziel, internationale Hotelgruppen in die Top-Tourismus-Regionen des DACH-Raums zu bringen, in denen sie bisher noch nicht stark vertreten sind. Um seine Projektpipeline in einem wachsenden Markt weiter auszubauen, führt das Unternehmen daher aktuell eine Barkapitalerhöhung unter Wahrung der Bezugsrechte bestehender Aktionärinnen und Aktionäre durch. Diese richtet sich an private wie professionelle bzw. institutionelle Investorinnen und Investoren. Das maximale Bruttoemissionsvolumen beträgt EUR 10.285.776,00. Die öffentliche Zeichnung ist noch bis 26. Juni 2026 möglich. Wien, 21. Mai 2026. Mit zusätzlichem Kapital will die Hotelentwicklungsgesellschaft EPH Group AG ihre bestehende Projektpipeline im Hotelbereich weiter ausbauen, die bereits gesicherten Projekte durch Zahlung der Kaufpreise finanzieren und laufende Entwicklungen in Österreich und Deutschland forcieren. Der Fokus liegt dabei auf hochwertigen Hotelprojekten aus dem Premium- und Luxussegment in außerordentlichen und attraktiven Lagen, etwa in Alpen- oder Seeregionen. Die entwickelten Häuser verfügen über 200+ Betten und sollen von renommierten internationalen Hotelmarken geführt werden. Aktuell entwickelt EPH mehrere Projekte in Österreich und Bayern. Langfristig prüft EPH zudem die Expansion in weitere europäische Märkte. Für die kontinuierliche Weiterentwicklung hat EPH schon frühzeitig den Weg über den Kapitalmarkt gesucht. Nach der Begebung von zwei Anleihen ist die EPH Group seit Ende 2025 im Freiverkehr der Börse Stuttgart und seit dem zweiten Quartal 2026 am Primärmarkt an der Börse Düsseldorf gelistet. Ebenfalls 2026 erfolgte der Handelsstart auf Xetra, dem Handelssystem der Deutschen Börse. Die aktuelle Kapitalerhöhung setzt diese kontinuierliche Entwicklung fort. "Uns war von Anfang an wichtig, die Möglichkeiten des Kapitalmarkts bestmöglich zu nutzen. Unsere Expertise in der Finanzierung trägt hier Früchte und unterscheidet uns vom Mitbewerb. Das im Zuge der aktuellen Kapitalerhöhung eingesammelte Kapital soll primär für den Erwerb und die Weiterentwicklung bereits identifizierter Grundstücke und Projekte, die Finanzierung weiterer Entwicklungsphasen sowie für den Ausbau der Eigenkapitalbasis verwendet werden. Damit wollen wir neue Hotelprojekte schneller zur Umsetzungsreife bringen und uns zusätzliche Marktchancen sichern", sagt Alexander Lühr, CEO der EPH Group AG, der aus einer Hoteliersfamilie stammt und über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche aufweist. Große Marktlücke für internationale Hotelgruppen Das Geschäftsmodell der EPH Group AG unterscheidet sich dabei von klassischen Entwicklern: EPH entwickelt bestehende oder geplante Hotelimmobilien gezielt für internationale Marken, die verstärkt in den DACH-Raum expandieren wollen. Dadurch positioniert sich EPH als Bindeglied zwischen internationalen Hotelmarken, Investoren und regionalen Projektentwicklungen. Das Unternehmen deckt dabei die Bereiche Grundstücksakquisition, Projektentwicklung und Betriebsstrukturierung ab. Bei der Akquisition geht EPH auch neue Wege und setzt stark auf das "Land for Equity"-Modell, in dessen Rahmen Besitzer von Grundstücken im Austausch für Grund und Boden Unternehmensaktien erhalten. Dieses Modell ermöglicht eine schnelle Skalierung der Projektpipeline ohne hohen Liquiditätsbedarf und stärkt die Position der unterschiedlichen Stakeholder. Ein weiterer zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells der EPH Group ist die strukturierte frühzeitige Sicherung von Grundstücken und Projekten, ohne dass der vollständige Kaufpreis sofort fällig wird. Die finalen Zahlungen erfolgen typischerweise erst mit Erreichen definierter Entwicklungs- oder Finanzierungsmeilensteine. Dadurch reduziert EPH den unmittelbaren Kapitalbedarf in frühen Projektphasen. Gleichzeitig wird eine langfristige Kapitalbindung vermieden. Hohe Nachfrage macht Marktlücke für Investoren attraktiv "Wir sehen erhebliches Potenzial im DACH Premium- und Luxushotelmarkt und eine hohe Nachfrage internationaler Hotelmarken nach attraktiven Standorten außerhalb der großen Städte. Gerade wenn man sich im Alpenraum oder in Seenregionen umsieht, bemerkt man, dass die Auswahl an internationalen Marken im Premiumsegment sehr begrenzt ist. Unser Ziel ist, genau das zu ändern. Mit der Kapitalerhöhung schaffen wir die Voraussetzung, konkrete Projekte weiterzuentwickeln und zusätzliche Opportunitäten rasch zu nutzen. Für Investorinnen und Investoren bietet sich eine interessante Möglichkeit in einem Wachstumsmarkt", sagt Vorstand Yasmin Wilfling, Juristin mit Erfahrung im Immobilien- und Vertragsrecht sowie ausgebildete Hotelfachfrau. Eckdaten der Kapitalerhöhung Emittentin: EPH Group AG

EPH Group AG ISIN: AT0000A34DM3

AT0000A34DM3 WKN: A3EGG4

A3EGG4 Art der Maßnahme: Barkapitalerhöhung

Barkapitalerhöhung Maximale Anzahl neuer Aktien: 142.858

142.858 Angebotspreis je neuer Aktie: EUR 72,00

EUR 72,00 Maximales Bruttoemissionsvolumen: EUR 10.285.776,00

EUR 10.285.776,00 Öffentliche Zeichnungsfrist: 21. Mai 2026 bis 26. Juni 2026, 12:00 Uhr Neben Orders an ihre Hausbank steht interessierten Investoren sofort auch ein Online-Zeichnungstool über die Website des Unternehmens unter www.eph-group.com zur Verfügung. Disclaimer Die in der Pressemitteilung und auf angegebenen Webseiten bereitgestellten Informationen und Unterlagen zum geplanten Angebot von Aktien der EPH Group AG, Gumpendorfer Straße 26, 1060 Wien (die "Gesellschaft") dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und sind auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft. Das öffentliche Angebot der Gesellschaft im Rahmen der Kapitalerhöhung erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des auf der Website der Gesellschaft (www.eph-group.com) veröffentlichten, von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) am 15.04.2026 gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) notifizierten Prospekts. Der Prospekt enthält die endgültigen Bedingungen des öffentlichen Angebots und kann über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden: https://eph-group.com/assets/eu-growth-issuance-prospectus,-eph-group-ag.pdf . Potenziellen Anlegern wird dringend empfohlen den Prospekt zu lesen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Billigung des Prospekts nicht als Befürwortung der Wertpapiere durch die FMA zu verstehen ist. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in Österreich oder Deutschland. Personen, die nicht in den genannten Ländern ansässig sind, sind von solchen öffentlichen Angeboten ausgeschlossen und werden nicht angesprochen. Die in der Pressemitteilung und auf den angegebenen Webseiten enthaltenen Informationen sind unter keinen Umständen für Personen mit Aufenthalt in den Vereinigten Staaten und/oder für U.S. Personen (im Sinne der Regulation S zum U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung (dem "U.S. Securities Act")) bestimmt. Die Aktien der Gesellschaft wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (etwa gemäß des U.S. Securities Act), Kanada, Japan und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland registriert. Die Aktien der Gesellschaft dürfen insbesondere weder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland angeboten, noch verkauft, noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden. Die in der Pressemitteilung und auf den angegebenen Webseiten bereitgestellten Informationen dürfen in den genannten Staaten nicht verbreitet oder anderweitig übermittelt werden. Über EPH Group AG: Die 2023 gegründete EPH Group AG ist eine börsennotierte Investment- und Entwicklungsgesellschaft mit Fokus auf Hotelimmobilien im DACH-Raum. Das Unternehmen entwickelt Hotelprojekte bis zur Baureife, diese werden danach von internationalen Hotelmarken geführt. Ziel ist die Entwicklung hochwertiger Hotelstandorte mit internationaler Positionierung und langfristigem Wertsteigerungspotenzial. Mit aktuell neun Projekten in Österreich und Deutschland gelang es dem Unternehmen binnen kurzer Zeit, eine attraktive Projektpipeline aufzubauen. Die Aktien der EPH Group AG werden seit 2025 im Freiverkehr der Börse Stuttgart gehandelt und sind seit 2026 im Primärmarkt der Börse Düsseldorf gelistet. Zudem erfolgte im Mai 2026 der Handelsstart auf Xetra. Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den Projekten: https://eph-group.com/



Konkakt: Manuel TAVERNE / Investor Relations / m.taverne@max-em.de



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