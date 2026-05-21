© Foto: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpaSamsung verhindert vorerst den größten Streik seiner Geschichte. Die Aktie springt an. Aktionäre attackieren den Lohnkompromiss bereits.Samsung Electronics hat einen drohenden Großstreik vorerst abgewendet. Die Aktie des südkoreanischen Technologiekonzerns stieg am Donnerstag um mehr als sechs Prozent, nachdem die Gewerkschaft einen geplanten 18-tägigen Ausstand ausgesetzt hatte. Der Streik hätte am Donnerstag beginnen sollen. Mehr als 45.000 Beschäftigte hätten sich beteiligen können. Anleger reagierten erleichtert, weil Produktionsausfälle beim weltweit wichtigen Chiphersteller globale Lieferketten treffen könnten. Eine vorläufige Einigung kam nach einer weiteren Verhandlungsrunde unter …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE