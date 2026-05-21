Toronto (ots) -Nach einer schlechten Nacht schläft das Gehirn nicht länger, um aufzuholen. Es schläft anders. Das ist das zentrale Ergebnis einer neuen Analyse von Muse, der Gehirngesundheitsplattform hinter einem der weltweit größten Heim-EEG-Datensätze.Basierend auf 1.846 gestörten Nächten von 868 Muse-Nutzenden zeigt die Analyse, dass eine einzelne kurze Nacht eine Erholungsreaktion auslöst, die sich über drei aufeinanderfolgende Nächte erstreckt: Der Tiefschlaf nimmt in jeder Nacht zu, REM-Schlaf wird zeitlich nach hinten verschoben, während die Gesamtschlafdauer nahezu unverändert bleibt. Das Gehirn stellt die Schlafarchitektur innerhalb derselben Schlafdauer wieder her.Die Schlafphasen wurden mithilfe des KI-basierten Trackings zur Schlafphasenbestimmung von Muse ermittelt, das unabhängig gegenüber der Polysomnographie mit einer Übereinstimmungsrate von 88-96 % validiert wurde (Lanthier et al., 2025, SLEEP Advances).1Die Drei-Nächte-ErholungskurveIn der Analyse wurde eine gestörte Nacht als jede Schlafsession unter fünf Stunden definiert, eingebettet zwischen drei Nächten mit jeweils fünf oder mehr Stunden davor und danach. Das Team verglich anschließend die drei Nächte vor und nach jeder Störung.Über die drei Erholungsnächte hinweg stieg der Tiefschlaf um etwa 8,0 % in der ersten Nacht, 5,3 % in der zweiten und 4,6 % in der dritten.2 Die Gesamtschlafdauer über das Dreinächte-Fenster veränderte sich um lediglich 0,2 %.In der ersten Erholungsnacht war der Schlaf länger (+1,3 % Gesamtschlafdauer), effizienter (+0,7 Prozentpunkte) und weniger unterbrochen (-6 % Wachzeit nach dem Schlafbeginn). Der REM-Schlaf wurde zeitlich nach hinten verschoben: Die Zeit bis zum Einsetzen des REM-Schlafs stieg um 3,5 %, und der REM-Anteil an der Gesamtnacht sank um 2,3 Prozentpunkte.Das Muster entspricht einem bekannten Mechanismus der Schlafbiologie: Das Gehirn priorisiert Tiefschlaf (Slow-Wave-Sleep) vor der Wiederherstellung des REM-Schlafs. Das Ausmaß und der zeitliche Verlauf dieser Reaktion, beobachtet über Hunderte von Nächten mit häuslichen EEG-Daten, wurde in dieser Größenordnung bislang jedoch nicht quantifiziert."Die meisten Menschen gehen davon aus, dass eine schlechte Nacht ein Problem für genau eine Nacht ist", sagt Dr. Walter Greenleaf, Neurowissenschaftler and Digital-Health-Experte an der Stanford University. "Die Daten zeigen jedoch, dass das Gehirn auch zwei und drei Nächte später noch dabei ist, sich zu regenerieren - indem es die Schlafarchitektur neu organisiert, statt einfach mehr Stunden Schlaf hinzuzufügen."Alter verändert die Erholung grundlegendDass Tiefschlaf mit zunehmendem Alter abnimmt, ist wissenschaftlich gut belegt. Weniger verstanden ist jedoch das Ausmaß dieses Rückgangs. Eine begleitende Analyse von 5.909 Nächten von 794 Muse-Nutzenden zeigt, dass sich der Tiefschlaf zwischen den Zwanzigern und den Sechzigern halbiert, obwohl die Bettzeit exakt gleichbleibt.Vor diesem Hintergrund gewinnen die Erholungsergebnisse zusätzliche Bedeutung: Das Gehirn versucht, eine Ressource wiederherzustellen, die ohnehin bereits schwindet. Die Analyse identifizierte drei unterschiedliche Erholungsstrategien über die Lebensspanne hinweg:- Schlafende unter 40 Jahren kompensierten durch längeren Schlaf in der ersten Erholungsnacht (+3,2 % Gesamtschlafdauer), nicht durch tieferen Schlaf. Ihr Ausgangsniveau an Tiefschlaf war bereits so hoch, dass kaum Spielraum für eine weitere Steigerung bestand.- Schlafende zwischen 40 und 60 Jahren zeigten die deutlichste und anhaltendste Tiefschlafreaktion, die sich über alle drei Erholungsnächte hinweg fortsetzte.- Schlafende ab 60 Jahren zeigten eine breite Erholungsreaktion in der ersten Nacht, die sich jedoch nicht bis in die zweite Nacht fortsetzte.Über alle Gruppen hinweg nahm zudem die Nacht-zu-Nacht-Variabilität des Tiefschlafs nach einer Störung um etwa 9 % zu. Die Erholung ist erhöht, aber zugleich instabiler."Die Daten zeigen, dass Erholung kein einzelnes Ereignis ist. Sie ist eine Abfolge", sagt Chris Aimone, Co-Founder und Chief Innovation Officer von Muse. "Das Gehirn begleicht zuerst die Tiefschlafschuld - und zwar innerhalb derselben Zeit im Bett. Dieses Muster lässt sich nur mit EEG erkennen und nur dann klar sichtbar machen, wenn Zehntausende Nächte im häuslichen Umfeld gemessen werden."Bedeutung für den Markt der Schlaf-WearablesDie meisten Sleep Wearables messen Bewegung und Herzfrequenz. Diese Signale sind hilfreiche Näherungswerte, können jedoch weder Tiefschlaf noch Slow-Wave-Aktivität oder die in dieser Analyse beschriebene Erholungshierarchie direkt beobachten. Die Erkenntnisse erforderten EEG-Messungen im großen Maßstab über Tausende Nächte im häuslichen Umfeld.Deep Sleep Boost, ein Feature von Muse, das während des Tiefschlafs EEG-synchronisiert Töne abgibt, setzt direkt auf dieser Physiologie auf. Interne Daten von Muse zeigen: Nutzende hatten 24 % längere Tiefschlafphasen, 42 % mehr Tiefschlafphasen pro Minute und 76 % mehr Tiefschlafwellen in zusammenhängenden Abfolgen.Deep Sleep Boost ist bei allen Muse S-Modellen ohne Aufpreis enthalten. Das Muse S Athena ist auf choosemuse.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.---------------------------------------------------1. Lanthier et al., 2025. SLEEP Advances. Validation of Muse sleep staging against polysomnography in the Canadian Sleep Research Consortium cohort.2. Die altersstratifizierten Rebound-Werte basieren auf einer internen explorativen Analyse von 1.846 gestörten Nächten von 868 Muse-Nutzenden. Eine Korrektur für multiples Testen steht noch aus. Der übergeordnete Hauptbefund (N3 +6,0 % über das Drei-Nächte-Fenster, p = 3,9e-6) übersteht die Korrektur; die Einzelnacht-Werte werden zu deskriptiven Zwecken dargestellt.Pressekontakt:Kruger Media GmbHVerena Schönhofenmuse@kruger-media.de+49 171 3102502Original-Content von: muse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182605/6279315