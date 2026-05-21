Berlin (ots) -Aiper (https://aiper.store/de/), die Nr. 1 Marke für intelligente Roboter-Poolreiniger[1] und Vorreiter im Bereich smarter Gartenlösungen, startet mit "Save Water, Make it Count" eine internationale Wassersparinitiative für Nutzer:innen des intelligenten Bewässerungssystems IrriSense 2. Ziel der Initiative ist es, Wasserverbrauch im Alltag transparenter zu machen und einen bewussteren Umgang mit Ressourcen im eigenen Zuhause zu fördern.Viele Hausbesitzer:innen investieren viel Zeit in die Pflege von ihren Gärten und Außenbereichen. Gleichzeitig führen klassische Bewässerungssysteme häufig zu unnötigem Wasserverbrauch. Mit intelligenten Bewässerungslösungen lässt sich Wasser gezielter einsetzen, ohne auf gepflegte Grünflächen verzichten zu müssen.Intelligente Bewässerung für effizienteren WasserverbrauchIm Mittelpunkt der Initiative steht der Aiper IrriSense 2, Gewinner des 2026 SEAL Sustainable Product Award. Anders als herkömmliche Systeme mit festen Zeitplänen passt der IrriSense 2 die Bewässerung automatisch an aktuelle Wetterbedingungen an. Dadurch lassen sich Überbewässerung und unnötiger Wasserverbrauch reduzieren, während Rasenflächen und Gärten effizient gepflegt bleiben.Über die Aiper-App können Nutzer:innen ihre Bewässerung jederzeit steuern und den Wasserverbrauch in Echtzeit nachvollziehen. Die App zeigt direkt an, wie viel Wasser eingespart wird, und schafft so mehr Transparenz über den eigenen Verbrauch und mögliche Einsparungen bei den Wasserkosten.Wassersparen im Alltag sichtbar machenDie Initiative läuft bis Mitte Juli 2026 und richtet sich an Nutzer:innen des IrriSense 2 in Nordamerika und Europa. Die Teilnahme erfolgt direkt über die Aiper-App. Während der regulären Nutzung dokumentiert das System die eingesparten Wassermengen und zeigt so, welchen Unterschied kleine Veränderungen im Alltag machen können.Darüber hinaus können Teilnehmer:innen Schulen, Gemeinden oder Organisationen nominieren, die von einem besseren Zugang zu sauberem Wasser oder intelligenten Bewässerungslösungen profitieren könnten. Unter dem Hashtag SaveWaterMakeItCount teilt Aiper zudem Wassersparerfolge und Erfahrungsberichte aus der Community in sozialen Netzwerken. Einen Abschlussbericht mit Zahlen zur Teilnahme und den insgesamt eingesparten Wassermengen veröffentlicht Aiper im Laufe des Jahres.Nachhaltigkeit als Teil smarter GartenlösungenBereits seit Juli 2025 unterstützt Aiper Initiativen für einen besseren Zugang zu sauberem Wasser und Sanitärversorgung für tausende Menschen weltweit. Mit der Wasserspar-Initiative baut Aiper dieses Engagement weiter aus und verbindet technologische Innovation mit konkreten Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit.Durch die Kombination aus intelligenter Technologie, transparenter Verbrauchsübersicht und alltagstauglicher Automatisierung unterstützt Aiper einen bewussteren und effizienteren Umgang mit Wasser im eigenen Zuhause.Der Aiper IrriSense 2 ist seit März auf Aiper.com (https://aiper.store/de/products/aiper-irrisense-2) und Amazon (https://www.amazon.de/Bew%C3%A4sserungssystem-Mehrzonen-Bew%C3%A4sserungsger%C3%A4t-App-Steuerung-intelligenter-Rasenfl%C3%A4chen/dp/B0GLH9FHL1?th=1) erhältlich.Weitere Informationen über Aiper finden Sie unter Aiper.com (https://aiper.store/de/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aiperofficial/), Facebook (https://www.facebook.com/AiperOfficial), Instagram (https://www.instagram.com/aiperofficial), TikTok (https://www.tiktok.com/@aiper_official) und X (https://x.com/AiperOfficial).[1] Quelle: Euromonitor International Co. Ltd., bezogen auf das weltweite Hersteller-Verkaufsvolumen (Stück) im Jahr 2025. Intelligente Roboter-Poolreiniger sind definiert als intelligente Serviceroboter, die mechanische, elektronische, Software-Algorithmus- und Sensortechnologien integrieren. Sie führen autonom oder mit minimalem menschlichem Eingriff Poolreinigungs- und Wartungsaufgaben durch und verfügen in der Regel über intelligente Navigation, Wegplanung und mehrere Reinigungsmodi. Die Studie wurde im März 2026 abgeschlossen.Über AiperAiper ist die Nummer 1 unter den Marken für intelligente Roboter-Poolreiniger und führend bei zuverlässigen intelligenten Lösungen für das Smart-Yard-Ökosystem. Von kristallklaren Pools über ausgewogenes Wasser bis hin zu intelligenter Bewässerung vereinfacht das intelligente Ökosystem die Pflege des gesamten Gartens. Aiper genießt das Vertrauen von über 3 Millionen Nutzern und Nutzerinnen weltweit und ist in mehr als 7.000 Geschäften in über 50 Ländern und Regionen erhältlich. Angetrieben von intelligenter Automatisierung, adaptiver KI und nachhaltigem Design bietet Aiper ein wirklich sorgenfreies Erlebnis, damit Anwender und Anwenderinnen mehr Zeit haben, die schönsten Momente des Lebens zu genießen.Pressekontakt:Schwartz Public RelationsE-Mail: aiper@schwartzpr.deOriginal-Content von: Aiper, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180781/6279311