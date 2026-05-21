Eine weltweite Studie, in der 50 Preisträger der "Hall of Fame" gewürdigt werden, zeigt, dass KI-Governance, Unternehmensresilienz und der Einfluss der Unternehmensleitung die Zukunft der Führungsspitzen im Bereich Cybersicherheit neu gestalten

ALBUQUERQUE, N.M., May 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der EC-Council , Schöpfer der weltweit anerkannten Zertifizierung "Certified Ethical Hacker" (CEH) und Vorreiter in den Bereichen Cybersicherheitsausbildung und Führungskräfteentwicklung, hat seinen Flaggschiff-Bericht Certified CISO Hall of Fame 2025 Report veröffentlicht, eine wegweisende globale Studie, die den Wandel in der Führung im Bereich Cybersicherheit in einer Zeit beleuchtet, in der künstliche Intelligenz, regulatorischer Druck und Unternehmensrisiken weltweit die Prioritäten in den Führungsetagen neu definieren.

Der Bericht würdigt 50 Führungskräfte im Bereich Cybersicherheit aus einigen der weltweit einflussreichsten Organisationen, darunter Microsoft, Google, Amazon Web Services, Citibank, PwC, KPMG, Accenture und World Bank Group, und unterstreicht damit den wachsenden Einfluss des "Certified Chief Information Security Officer (CCISO)"-Programms des EC-Council bei der Heranbildung der nächsten Generation von Führungskräften im Bereich Unternehmenscybersicherheit.

Der Bericht basiert auf Erkenntnissen von 346 zertifizierten CISOs aus mehr als 87 Ländern und zählt zu den umfassendsten Studien der Branche, die sich ausschließlich mit der Führung im Bereich Cybersicherheit auf Führungsebene befassen. Die Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen ihre Erwartungen an CISOs zunehmend von der rein technischen Aufsicht hin zu unternehmensweiter Führungsrolle, ausgereifter Governance, Resilienzstrategien, finanzieller Rechenschaftspflicht und Einfluss auf Vorstandsebene verlagern.

Im Mittelpunkt dieses Wandels steht die künstliche Intelligenz. Dem Bericht zufolge nannten drei von vier Befragten die Fähigkeit zur Reaktion auf KI-Bedrohungen als die wichtigste Eigenschaft, über die Führungskräfte im Bereich Cybersicherheit bis zum Jahr 2028 verfügen müssen, während 80 % bestätigten, dass ihre Unternehmen bereits KI-gestützte Cybersicherheitsabläufe integrieren oder auf diese umstellen. Die Ergebnisse deuten auf einen entscheidenden Wandel in der Branche hin, weg von einem reaktiven Sicherheitsmanagement hin zu vorausschauenden, datengestützten Verteidigungsmodellen für Unternehmen.



Der Bericht zeigte zudem:

100 % der Befragten empfehlen CCISO als Teil des Karrierewegs für zukünftige Führungskräfte im Bereich Cybersicherheit

98 % gaben an, nach dem Erwerb der Zertifizierung mehr Vertrauen in geschäftsorientierte Entscheidungen im Bereich Cybersicherheit zu haben

97 % gaben an, dass das Programm ihre Fähigkeit zur Kommunikation mit Vorständen und Führungsteams verbessert habe

Fast 9 von 10 Fachkräften schrieben dem CCISO zu, dass es ihnen beim Übergang von technischen Funktionen in Führungspositionen geholfen habe

Drei von vier Befragten gaben an, nach der Zertifizierung befördert worden zu sein oder eine Gehaltserhöhung erhalten zu haben



Da Cyber-Resilienz zunehmend zu einer geschäftlichen Vorgabe auf Vorstandsebene wird, positioniert der Bericht den CCISO als eine der branchenweit führenden Qualifikationen für Führungskräfte im Bereich Cybersicherheit, die darauf ausgelegt ist, die sich vergrößernde Kluft zwischen technischem Fachwissen und Führungskompetenz in Unternehmen zu überbrücken.

"Führungsaufgaben im Bereich Cybersicherheit beschränken sich nicht mehr nur auf die Verwaltung der Infrastruktur oder die Reaktion auf Vorfälle", so Jay Bavisi, Group President des EC-Council. "Unternehmen benötigen heute Führungskräfte, die in der Lage sind, Cybersicherheit mit den geschäftlichen Prioritäten in Einklang zu bringen, Unternehmensrisiken auf Vorstandsebene zu kommunizieren, neue Technologien und KI verantwortungsvoll zu steuern und die Widerstandsfähigkeit in immer komplexer werdenden digitalen Ökosystemen zu fördern. Da künstliche Intelligenz sowohl die Unternehmensabläufe als auch das Bedrohungsumfeld rasch verändert, entwickelt sich die Rolle des CISO zu einer der wichtigsten Führungspositionen in der modernen Geschäftswelt. Die Ergebnisse des Berichts "Certified CISO Hall of Fame 2025" spiegeln einen tiefgreifenden globalen Wandel in der Definition von Führungsrollen im Bereich Cybersicherheit wider."

Im Gegensatz zu herkömmlichen technischen Zertifizierungen richtet sich die CCISO-Zertifizierung speziell an erfahrene Cybersicherheitsexperten, die auf Führungsebene und im strategischen Bereich tätig sind. Das Programm legt den Schwerpunkt auf Unternehmensführung, Unternehmensrisikomanagement, Sicherheitsstrategie, Finanzaufsicht, Compliance, Führungskommunikation und organisatorische Entscheidungsfindung und versetzt Führungskräfte im Bereich Cybersicherheit in die Lage, in modernen Unternehmensumgebungen effektiv zu agieren.

Die CCISO-Zertifizierung wird von einer ANAB-akkreditierten Zertifizierungsstelle gemäß den Anforderungen der Norm ISO/IEC 17024 angeboten und ist im Rahmen der US-amerikanischen DoD-Richtlinien 8140/8570 anerkannt. Die Zertifizierung findet weltweit zunehmend Verbreitung in Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, militärischen Organisationen, Finanzinstituten, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Energieunternehmen sowie in Sektoren mit kritischer Infrastruktur.

Der Bericht hebt zudem hervor, wie die Führungsrolle im Bereich Cybersicherheit zunehmend das Vertrauen der Investoren, die Betriebskontinuität, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, das Vertrauen in das Unternehmen und das langfristige Geschäftswachstum beeinflusst, während sich Unternehmen in einer sich rasch wandelnden, von KI geprägten Bedrohungslandschaft zurechtfinden müssen.

"Der CISO der Zukunft wird nicht nur an seinen technischen Fähigkeiten zur Verteidigung der Infrastruktur und der Systeme gemessen werden", fügte Bavisi hinzu. "Sie werden daran gemessen werden, wie effektiv sie KI-bedingte Risiken bewältigen, die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens fördern, neue Technologien steuern und in großem Maßstab Vertrauen innerhalb der Organisation aufbauen."

Der vollständige Bericht "Certified CISO Hall of Fame 2025" ist ab sofort auf der offiziellen Website des EC-Council verfügbar.

Über den EC-Council:?

Der EC-Council ist der Begründer des "Certified Ethical Hacker" (CEH)-Programms und ein führender Anbieter von Schulungen im Bereich Cybersicherheit. Der EC-Council wurde 2001 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Cybersicherheitsexperten hochwertige Schulungen und Zertifizierungen anzubieten, um Unternehmen vor Cyberbedrohungen zu schützen. Der EC-Council bietet über 200 Zertifizierungen und Abschlüsse in verschiedenen Bereichen der Cybersicherheit an, darunter Forensik, Sicherheitsanalyse, Bedrohungsinformationen und Informationssicherheit.

Als nach ISO/IEC 17024 akkreditierte Organisation hat der EC-Council weltweit über 400.000 Fachkräfte zertifiziert, wobei sein Kundenstamm von Regierungsbehörden bis hin zu Fortune-100-Unternehmen reicht. Der EC-Council gilt als der Goldstandard im Bereich der Cybersicherheitszertifizierung und genießt das Vertrauen des US-Verteidigungsministeriums, der Armee, der Marine, der Luftwaffe sowie weltweit führender Unternehmen.

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