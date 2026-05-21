Der deutsche Kapitalmarkt erlebt einen schleichenden Strukturwandel: Während sich die Gesamtzahl börsennotierter Unternehmen in Deutschland seit 2007 fast halbiert hat, versuchen aktuell verstärkt mittelständische Spezialisten, bei Börsengängen frisches Kapital einzusammeln. Doch der Glanz der Neulinge auf dem Parkett verblasst oft schnell. Denn viele dieser Börsendebütanten aus Branchen wie der Medizintechnik oder dem Spezialmaschinenbau kämpfen mit hohen Bewertungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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