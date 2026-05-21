Boston (www.fondscheck.de) - MFS Investment Management (MFS) hat den MFS Meridian Funds - Blended Research U.S. Core Equity Fund (ISIN LU3191619371/ WKN A41LUW) aufgelegt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fonds folgt einer Strategie, die Ergebnisse aus dem quantitativen und fundamentalen Research-Prozess aktiv zusammenführt, um ein höheres Alpha bei geringerer Volatilität zu erzielen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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