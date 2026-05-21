"Infrastruktur ist der Kern. Sie muss zuerst da sein, damit dann skaliert werden kann." Dieser klare Appell von Antje Huber (DHL Freight) ist Kern unseres neuen electrive-Video rund um Elektro-Lkw. Schauplatz unserer Reportage ist der SVG Autohof "Lohfeldener Rüssel" bei Kassel, direkt an der A7. Dort hat der Lkw-Ladeanbieter Milence vor kurzem seinen neunten deutschen Ladepark eröffnet - und wir bieten einen Blick hinter die Kulissen. Für die Transportbranche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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