Das Verkehrsministerium ruft eine neuen Förderrunde für Elektrobusse ins Leben. Im Rahmen der frisch veröffentlichten"Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr" soll die Beschaffung von rund 1.500 E-Bussen bezuschusst werden. Allerdings sind nicht mehr 80 Prozent der Mehrkosten gegenüber einem Diesel förderfähig. Die Förderquote sinkt. Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hatte es auf der Fachkonferenz BUSKON ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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