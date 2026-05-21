© Foto: Dall-EShort-Liquidationen treiben ZCash und Hyperliquid zweistellig nach oben, während der restliche Kryptomarkt schwächelt.ZCash und Hyperliquid zählen am Donnerstag zu den mit Abstand stärksten Performern am Kryptomarkt. ZCash legt auf 24-Stunden-Sicht um 13,7 Prozent zu und kommt im Wochenvergleich sogar auf ein Plus von 26,9 Prozent. Der Kurs steigt damit auf über 664 US-Dollar. Noch stärker entwickelt sich der HYPE-Token und gewinnt am Donnerstag über 20 Prozent und summiert den Wochenanstieg damit auf über 50 Prozent. Mit 58,7 US-Dollar ist HYPE nur noch 1,17 Prozent von seinem bisherigen Allzeithoch entfernt und hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Der Rest des Kryptomarkts …Den vollständigen Artikel lesen
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