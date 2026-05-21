Berlin (ots) -Für Feuerwehren und deren Verantwortliche sind zielgerichtete und korrekte Beschaffungen von Fahrzeugen für den Dienstbetrieb immens wichtig. Zugleich sind sie aber anspruchsvoll und herausfordernd vor allem deshalb, weil sich diese Thematik in einem sehr speziellen Spektrum bewegt, das Feuerwehren im Alltag zumeist fremd ist. Hilfe hierbei bot daher die neueste Ausgabe von "DFV direkt", der Online-Fortbildungsreihe des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Referenten waren die ausgewiesenen Experten zum Thema, die Autoren der Fachempfehlung "Ausschreibung und Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen": Günther Pinkenburg (Rechtsanwalt und Fachanwalt für Vergaberecht) sowie Jörg Fiebach (Leitender Branddirektor bei der Branddirektion München). Sie stellten die zum Standardwerk avancierte Publikation vor und gaben den 450 Interessierten aus ganz Deutschland ergänzende Hintergrundinformationen.In ihrem Vortrag zeigten sie zunächst die Mehrstufigkeit eines Vergabeverfahrens für Feuerwehrfahrzeuge auf. So erläuterte Fiebach, wie auf der Basis von örtlichen und überörtlichen Konzepten und bereits vorhandenen Erfahrungen eine sachliche Bedarfsanalyse sowie daraus ein Anforderungsprofil für ein neu zu erwerbendes Fahrzeug erstellt werden. Eine zu bildende Arbeitsgruppe prüft neben Technik- und Taktiküberlegungen auch mögliche finanzielle Förderungen. Die Normung ist dabei eine große Hilfe, weil ein Großteil des gewünschten Fahrzeugs schon als Qualitätsstandard beschrieben ist. "Der Vorteil liegt darin, dass man einen definierten Einsatzwert hat und somit eine Menge Arbeit in der Ausschreibung spart", resümierte der Technikexperte.Der juristische Fachmann Pinkenburg erläuterte ergänzend, es sei für das Fertigungsergebnis entscheidend, wie genau Details in den Ausschreibungsunterlagen dargestellt sind; Haspeln, Tankinhalt, der Verzicht auf eine Schiebleiter oder spätere Serviceleistungen sollten eindeutig und erschöpfend aufgeführt werden. Der Gesetzgeber hat nach seiner Darstellung aus nachvollziehbaren Gründen den Umfang der Ausschreibungsunterlagen genau festgelegt, um Unklarheiten bei allen Beteiligten zu vermeiden. Pinkenburg mahnte: "Vorsicht bei offensichtlichen und versteckten Alleinstellungsmerkmalen im Ausschreibungstext", diese seien vermeidbare Fehlerquellen. Die etablierten Bewertungsmethoden bei den Leistungskriterien führen nach seiner Darstellung schließlich zur zielgerichteten Abwägung über das wirtschaftlichste Angebot.Beide Referenten bekräftigten die Notwendigkeit zur Losaufteilung, da es sich andernfalls um einen Vergabeverstoß handelt, wie Gerichte bereits urteilten. Betont wurde auch die Notwendigkeit der Einhaltung von getroffenen Vereinbarungen, welche die Auftraggeber regelmäßig in Baubesprechungen und spätestens bei der Abnahme zu kontrollieren hätten. Empfehlenswert ist die ordnungsgemäße und einvernehmliche Dokumentation. Fiebach riet: "Zu den Besprechungen nimmt man am besten drei bis sechs Personen der eigenen Feuerwehr mit spezieller Expertise mit, damit Funktechnik, Fahrgestell, Pumpe und dergleichen sachgerecht überprüft werden können." Von der Möglichkeit, abschließend eigene Fragen an die Experten zu stellen, wurde umfangreich Gebrauch gemacht.Ein Mitschnitt des Vortrags ist unter https://www.youtube.com/112Willkommen online. Die aktuelle Fachempfehlung "Die Ausschreibung und Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen" steht unter https://www.feuerwehrverband.de/fachliches/publikationen/fachempfehlungen/ zum Herunterladen zur Verfügung.In der nächsten Ausgabe beschäftigt sich "DFV direkt" am Mittwoch, 10. Juni 2026, unter dem Titel "Rückfall-Kommunikation - Eigene Anforderungen erkennen, Lösungen gestalten" mit einem Thema, das angesichts der geopolitischen Lage aktueller denn je ist. Zur Anmeldung für diese Online-Fortbildung geht es unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/dfv-direkt/. Dort werden auch jeweils die nächsten Termine veröffentlicht.(Matthias Oestreicher, DFV-Presseteam)Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823E-Mail: oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenfeuerwehrverband.deOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/6279357