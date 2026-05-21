3 Charts in 3x33 Sekunden - Heute mit Arm Holdings, Delivery Hero und Okta
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|Jefferies: Nvidias CPU-Aussagen sind positives Signal für die Arm-Aktie
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|Jim Cramer Likes ARM 'Very Much' As Stock Jumps 3% Premarket, But Calls Post-Nvidia Surge 'A Little Silly'
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|3 Charts in 3x33 Sekunden - Heute mit Arm Holdings, Delivery Hero und Okta
|3 Charts in 3x33 Sekunden - Heute mit Arm Holdings, Delivery Hero und Okt
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|EILMELDUNG bei Arm: Könnte die Aktie jetzt komplett durchstarten? - Meine klare Einschätzung dazu
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|Iran-Krieg: DAX stabil, Öl tiefer: Nvidia-Zahlen, ARM, SpaceX, Walmart, Infineon, BASF, SAP ...
|Der DAX hat sich am Mittwoch von seiner freundlichen Seite gezeigt. Er ging am Ende mit einem Plus von 1,4 Prozent bei 24.737,24 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den Donnerstag dürfte er wenige...
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|12:54
|UBS stuft Delivery Hero auf 'Buy'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Marktanteil der südkoreanischen Tochter Baemin habe...
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|Glovo's Italian Arm To Pay Workers 40% More In Deal With Prosecutors
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|EILMELDUNG bei Delivery Hero: Könnte die Aktie jetzt komplett durchstarten? - Meine klare Einschätzung dazu
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|Shortseller-Positionen aktuell: u.a. Aixtron, Delivery Hero, Heidelberger Druck, HelloFresh, Infineon, Ionos, ThyssenKrupp
|Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben...
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|Automation Anywhere: EnterpriseClaw Launches To Run AI Agents Across Enterprise Systems With Cisco, NVIDIA, Okta, And OpenAI
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|Okta (OKTA) Could Raise Its Fiscal 2027 Guidance Amid Improved Demand And Execution, Says Barclays
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|Guggenheim reiterates Buy rating on Okta stock ahead of earnings
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|Here's Why Okta (OKTA) Fell More Than Broader Market
|Unternehmen / Aktien
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|ARM HOLDINGS PLC ADR
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|DELIVERY HERO SE
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|+1,52 %
|OKTA INC
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