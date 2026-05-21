© Foto: picture alliance / PhotoshotJamie Dimon macht klar, wohin die Reise an der Wall Street geht: JPMorgan will mehr KI-Spezialisten einstellen - und in manchen Bereichen weniger Banker.JPMorgan-Chef Jamie Dimon hat auf dem China Summit der Bank in Shanghai deutlich gemacht, dass der größte US-Finanzkonzern seine Personalstrategie im KI-Zeitalter umbaut. Zuerst hatte darüber der US-Nachrichtensender Bloomberg berichtet. Künftig dürfte JPMorgan mehr Spezialisten für Künstliche Intelligenz einstellen - und in bestimmten Kategorien weniger klassische Banker. Dimon sagte in einem Interview mit Bloomberg Television, KI werde langfristig Arbeitsplätze reduzieren, zugleich aber neue Arten von Jobs schaffen und bestehende …Den vollständigen Artikel lesen
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