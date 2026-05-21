Novo Nordisk und Eli Lilly sorgen mit günstigeren Preisen für ihre Abnehmpillen für Bewegung im GLP-1-Markt. Nach Reuters-Interviews mit neun US-Ärzten wechseln viele Patienten von zusammengemischten Präparaten hin zu den Markenprodukten Wegovy und Foundayo. Vor allem die Einstiegspreise machen den Unterschied: Die niedrigsten Dosen der Tabletten liegen häufig unter denen der injizierbaren Präparate und sind teils auf Niveau der Compounding-Angebote. Für viele Betroffene, deren Versicherungsschutz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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