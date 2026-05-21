Kupferfund in Sambia wächst rasant: Prospect verdoppelt Goldressource

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Prospect Resources meldet für das Mumbezhi-Kupferprojekt eine deutlich größere Ressource. Das Unternehmen berichtet von 208,1 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,42% Kupfer und 0,49% Kupferäquivalent. Enthalten seien 877.100 Tonnen Kupfer, 43.500 Tonnen Kobalt und 262.100 Unzen Gold. Besonders stark fällt laut Unternehmen der Goldzuwachs aus: Die Goldressource habe sich um 106% erhöht.

Prospect Resources meldet für das Mumbezhi-Kupferprojekt eine deutlich größere Ressource. Das Unternehmen berichtet von 208,1 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,42% Kupfer und 0,49% Kupferäquivalent. Enthalten seien 877.100 Tonnen Kupfer, 43.500 Tonnen Kobalt und 262.100 Unzen Gold. Besonders stark fällt laut Unternehmen der Goldzuwachs aus: Die Goldressource habe sich um 106 % erhöht.

Ressource steigt auf 208,1 Millionen Tonnen

Prospect Resources teilte mit, dass die aktualisierte Mineral Resource Estimate, MRE (Mineralressourcen-Schätzung), die Lagerstätten Nyungu Central, Kabikupa und West Mwombezhi umfasse. Die gesamte Tonnage sei gegenüber der vorherigen Schätzung um 20% gestiegen. Der Kupferinhalt habe um 14% zugelegt. Nyungu Central bleibe der wichtigste Bereich des Projekts. Dort seien 154,4 Millionen Tonnen mit 0,42% Kupfer, 0,03% Kobalt und 0,05 Gramm Gold je Tonne enthalten. Kabikupa komme auf 23,0 Millionen Tonnen mit 0,48% Kupfer. West Mwombezhi werde erstmals mit 30,7 Millionen Tonnen bei 0,37% Kupfer ausgewiesen.